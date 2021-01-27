Лекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V

Россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V / Reuters

Украина есть в перечне стран, которые подали заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом в Брюсселе с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил член Совета Федерации и медик Владимир Круглый.

По его словам, заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подали 25 стран, в том числе и Украина.

"Мы приветствуем это, так как считаем, что вакцинация и лечение коронавируса должны быть вне политики", ‒ сказал Круглый.

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