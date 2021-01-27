Лекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V

Как утверждает российская сторона, на вакцину Спутник-V от коронавируса подали заявки 25 стран - Украина в их числе.
Украина есть в перечне стран, которые подали заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом в Брюсселе с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил член Совета Федерации и медик Владимир Круглый.
По его словам, заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подали 25 стран, в том числе и Украина.
"Мы приветствуем это, так как считаем, что вакцинация и лечение коронавируса должны быть вне политики", ‒ сказал Круглый.
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Напомним, ранее сообщалось:
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации препаратов Спутник V данным препаратом.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
- Позднее производитель российской вакцины заявил о готовности производить ее на территории Украины и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами.
- Как говорят россияне, производство была готова развернуть компания Биолек, которая расположена в Харькове.
Автор: Дмитрий Видоменко