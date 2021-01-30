Мраморные статуи и аквадискотека: всплыли новые детали о дворце Путина

Строители называют объект под Геленджиком как "Димина дача".
Возведение дворца президента России Владимира Путина под Геленджиком на мысе Идокопас начались в середине 2000-х.
Как пишет издание Медуза, весь мыс Идокопас, где построена резиденция кремлевского главы, пронзает 16-этажный подземный комплекс, вход в который находится всего в 30−40 метрах от одного из углов дворца.
"Под домом — целый муравейник в скале. Мы просто заходим в вестибюль — как мы это каждый день делаем в метро — и начинаем спускаться вниз. На 14−15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону — когда мы строили, там предполагался траволатор — как в Шереметьево", — рассказал работавший на объекте горный инженер Виктор.
Если обитателям дворца понадобится эвакуация, ее будут проводить именно через этот подземный комплекс. Внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей, говорится в материале: один у главного дома, другой — на причале, а еще один через всю скалу дотягивается до местного урочища Молоканова щель.
Инженер оценил стоимость возведения одной подобной шахты в сумму, "сопоставимую со строительством одной-двух станций метро".
Одними из самых обсуждаемых объектов на территории дворца Путина после выхода расследования стали "аквадискотека" и "склад грязи". На деле первая оказалась светодинамическим фонтаном с барной стойкой, сообщил журналистам ее проектировщик.
Тогда как "склад грязи", как и предполагали некоторые пользователи интернета, служит местом хранения лечебных грязей.
Аквадискотек в поместье главы Кремля две — вторая находится на территории шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморское. Это шато Навальный также относит к владениям российского президента. Также там есть джакузи с видом на искусственный водопад, каминный зал, винный погреб, патио, несколько дегустационных комнат, музей вина, комната охраны, кабинет-библиотека, три террасы и смотровая площадка, сообщили журналисты.
"Один из собеседников Медузы, уже много лет возводящий на черноморском побережье правительственные резиденции, в том числе президента и патриарха, называет шато и окружающие виноградники (объект, который начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева) так: "Димина дача", — говорят журналисты.
Сам Медведев, согласно расследованию ФБК "Он вам не Димон", как и Путин увлекается виноделием.
Издание утверждает, что свой дворец Путин посещает редко: по подсчетам журналистов, хозяин Кремля бывал там как минимум четыре раза.
Работающие на объекте строители и инженеры сетуют на отсутствие у проекта концепции, эстетики, "смысла" и "управляющей воли" и видят причину постоянных переделок на территории резиденции в "хотелках" Путина.
"То ледовый дворец, то еще что-то. Огромное количество всяких подсобных помещений, которые не эксплуатируются: все приходит в упадок, все постоянно переделывают, плитка отваливается, ее заново кладут", — отметил один из инженеров.
В путинском поместье за последние три года исчезли все белые мраморные статуи, поскольку они позеленели от соли и сырости, поделился подробностями бывший сотрудник эксплуатационной службы.
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Дворец Путина в Геленджике: о чем сообщалось ранее
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.