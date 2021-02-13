На видео пропагандистов РФ о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер

В 16-этажном бункере расположена дегустационная комната, вырубленная в скале.
В сюжете российских пропагандистов о дворце Владимира Путина под Геленджиком нашли объекты, существование которых Кремль пытался скрыть.
На кадры с видео канала Россия 1 можно заметить спрятанный от посторонних глаз бассейн с купелями, говорится в новом ролике ФБК.
"Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей", — прокомментировала сюжет пропагандистов глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.
Кроме того, на видео Mash можно увидеть вход в бункер Путина.
"Это вход в 16-этажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале… Чего не зашли-то?", — потроллила она пропагандистов Кремля.
Читайте такжеЛичный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму
Дворец Путина: о чем сообщалось ранее
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.