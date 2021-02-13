На видео пропагандистов РФ о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер

Дворец Путина / Скриншот YouTube

В сюжете российских пропагандистов о дворце Владимира Путина под Геленджиком нашли объекты, существование которых Кремль пытался скрыть.

На кадры с видео канала Россия 1 можно заметить спрятанный от посторонних глаз бассейн с купелями, говорится в новом ролике ФБК.

"Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей", — прокомментировала сюжет пропагандистов глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.

Кроме того, на видео Mash можно увидеть вход в бункер Путина.

"Это вход в 16-этажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале… Чего не зашли-то?", — потроллила она пропагандистов Кремля.

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