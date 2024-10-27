Нашествие дронов атаковало РФ: в стране-агрессоре жалуются на прилеты и пожары

В Тамбовской области РФ заявили об атаке дронов.

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ПВО РФ за ночь "перехватила" 51 дрон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото 43 ОАБр имени Тараса Трясила

В ночь с 26 на 27 октября в Тамбовской области произошел пожар, из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что после полуночи по местному времени в Мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов.

"На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе приняты все меры для обеспечения безопасности", - написал он. видео дня

Отмечается, что пожар возник на диспетчерской станции Транснефть-Дружба в селе Новоникольское, где также расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В то же время в Минобороны страны-агрессора заявили, что российская ПВО за ночь "перехватила" 51 дрон. Из них якобы 18 над Тамбовской областью, 16 - над Белгородской, по четыре над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, три - над Воронежской и один - над Курской и Азовским морем.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки украинских дронов вглубь России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 октября появились сообщения о том, что российские власти активно готовятся к вероятным ударам Украины дронами вглубь РФ. По информации росСМИ, государственные учреждения вкладывают значительные средства в эту подготовку.

Уже 26 октября, неизвестные дроны атаковали военный аэродром в российском Липецке. Кроме того, в Сети появились кадры и видео взрывов и густого дыма после удара дрона. Как известно, около 15:00 жители Липецка сообщили в интернете о звуках взрывов. Зафиксирована остановка транспорта, о чем сообщило управление дорог и транспорта региона, вероятно, из-за атаки беспилотников. Вскоре также появились сообщения о работе систем ПВО.

Украинские воины в ночь на 23 октября во второй раз атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Также Силы обороны испытали на прочность противовоздушную оборону временно оккупированного Крыма.

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