Навальный пришел в сознание: первые подробности

Алексей Навальный / УНИАН

Российский оппозиционер Алексей Навальный (отравление Навального - самая горячая тема последних недель) полностью пришел в сознание после того, как его вывели из медицинской комы врачи в берлинской клинике Шарите.

Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Der Spiegel.

По данным журналистов, состояние здоровья Навального гораздо лучше, чем можно было бы ожидать в его ситуации. Также сообщается, что оппозиционер хорошо помнит события, которые предшествовали его отравлению.

Врачи из Шарите сообщили, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически на все 100 процентов.

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Кроме того, медики разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше оппозиционера могли навещать только сами врачи и супруга Юлия). Но для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны. Охрана клиники Шарите была усилена после того, как стало ясно, что Навальный помнит все, чтобы было до отравления - что автоматически так делает его положение более опасным.

На материал Der Spiegel оперативно прореагировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее Главред сообщал:

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.

7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.

8 сентября американские конгрессмены предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального - так же, как на покушение на бывшего офицера ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.