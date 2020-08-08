Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса

В Китае заговорили о новом опасном вирусе / Reuters

В Китае заявили о новом опасном вирусе SFTS, который способен привести к смерти.

Об этом сообщает Global Times.

Специалисты выяснили, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.

Китайский вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэцзянском университете, пояснила, что нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. Она уточнила, что он может распространяться через кровь или гной.

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Статистика показывает, что более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные - в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и с юга соответственно. У зараженных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Местные вирусологи объяснили, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Китайские медики отмечают, что SFTS еще мало изучен. В то же время они полагают, что его существование не должно вызывать панику и самое правильное поведение - быть бдительным и соблюдать гигиену.

Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.