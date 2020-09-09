Отказ Германии от Северного потока-2: в Польше предложили Берлину альтернативу

Польша предложила Германии использовать свою газотранспортную систему / Фото: Zaxid.net

Польское правительство предложило Германии использовать свою газотранспортную систему в том случае, если Берлин откажется от реализации российского проекта Северный поток-2.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

По его словам, в том случае, если в Берлине выразят заинтересованность, Варшава готова предоставить собственную газотранспортную инфраструктуру для нужд Германии.

Кроме того, в Польше по-прежнему выступают против строительства Северного потока-2 и считают, что его реализация противоречит аспектам безопасности энергетического рынка ЕС.

"Если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", - утверждает Мюллер.Читайте такжеВ МИД России рассказали, что будет с Северным потоком-2

Также он подчеркнул, что Европа должна позитивно отреагировать на данную инициативу Варшавы.

Напомним, после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике Шарите, в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.

Ранее Меркель призывала не связывать вопрос строительства Северного потока-2 с отравлением Навального, однако теперь заявила, что реализация Nord Stream-2 под вопросом.

Более того, в Германии не исключают введения персональных санкций против лиц, которые могут быть связаны с отравлением Навального.

Читайте такжеВ ФРГ опять связали судьбу Северного потока-2 с отравлением Навального