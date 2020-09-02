Отравление Навального веществом из Новичка: Меркель обратилась к Москве

Навального пытались заставить замолчать - Меркель / УНИАН

Официальный Берлин считает, что оппозиционный политик из России Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

Об этом она заявила в ходе своей пресс-конференции в среду, 2 сентября, сообщает ТАСС.

По словам Федерального канцлера, Германия осуждает отравление Навального, и теперь у Берлина есть ряд вопросов к Москве.

"Мы ожидаем, что Россия предоставит разъяснения по этому поводу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России", - подчеркнула Меркель.Читайте такжеВ Кремль власти ФРГ ничего не сообщали об отравлении Навального Новичком - Песков

Известно, что 20 августа российскому политику стало плохо в самолете во время полета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали. Он впал в кому.

Спустя два дня Алексея Навального привезли для лечение в немецкую клинику Шарите. Его состояние оценивали как стабильное.

В среду, 2 сентября, в правительстве Германии сделали заявление о том, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы "Новичок". Берлин проинформировал об этом Евросоюз и НАТО, а также вызвал посла России для консультаций.