Падение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России

Чтобы Путин ушел, на улицы Москвы должно выйти не менее миллиона человек - Гордон / Reuters

Для того чтобы в России поменялась власть, на улицы Москвы должно выйти не менее миллиона человек. Однако вряд ли в столице возможны массовые протесты. При этом ситуация указывает на то, что режим сталкивается с проблемами, которые будут сопровождаться давлением со стороны США и Европы.

Как заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина 24, власть в РФ должна поменяться исключительно мирным путем. Это возможно только в том случае, если на улицы российской столицы выйдет как минимум миллион человек. Такой сценарий маловероятен, так как москвичи вряд ли настроены на реализацию подобных планов.

"Я бы не хотел каких-то потрясений в России, чтобы убийства были, гибли люди. Мы это тут проходили, не желаю никому этого. Что нужно для того, чтобы Путин ушел? Думаю, на улицы Москвы, именно Москвы, должен выйти миллион человек - есть цифры, при которых власть не сопротивляется. Выйдет миллион? Я сомневаюсь. Это сытые, довольные люди, успешные во многом", - считает он.Читайте такжеМассовое восстание россиян: Путин впервые высказался о протестах в поддержку Навального

По его словам, митинги в российских регионах не увенчаются успехом, так как в Кремле грамотно подсчитали подобное развитие событий. Однако есть предположение, что правящий режим уже сталкивается с давлением, которое будет сопровождаться санкциями Запада.

"Но у меня есть ощущение, что началась раскачка путинского режима. На острие – Навальный. Сейчас его (Путина) будут окружать со всех сторон, Байден будет давить санкциями, Европа", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Протесты в России