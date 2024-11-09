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Под прицелом два важных объекта РФ: дроны атаковали Тульскую область

Анна Косик
9 ноября 2024, 09:49
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Россияне заявили о работе ПВО из-за воздушной атаки на область.
Дрон, алексинский химкомбинат на карте
Местные жители опасаются, что под атаку попали важные объекты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с Google maps

Что известно:

  • Взрывы прогремели в городе Алексин РФ
  • Минобороны РФ утверждает о якобы сбитии 50 украинских дронов
  • В результате атаки зафиксированы повреждения

Всю ночь с 8 на 9 ноября город Алексин Тульской области страны-агрессора России атаковали дроны. О серии взрывов и работе ПВО сообщили российские оппозиционные СМИ.

По их данным, местные жители насчитали не менее 11 беспилотников в небе, в то время как власти региона не комментировали ситуацию до последнего. Что интересно - такая реакция могла быть спровоцирована тем, куда целились украинские беспилотники.

видео дня

Дело в том, что в городе расположен Алексинский химический комбинат, где по открытым данным производят полимеры, порох, боеприпасы и композитные материалы для военно-промышленного комплекта РФ. Кроме этого в Алексине есть механический завод, который тоже занимается оборонной промышленностью.

Только под утро в Минобороны агрессора России заявили о якобы уничтожении 50 украинских дронов на территории семи областей, в том числе Тульской. А губернатор области Дмитрий Миляев таки подтвердил факт атаки и сообщил о повреждениях. Правда, он лишь заявил о якобы падении обломков БПЛА, в результате которого был поврежден частный дом.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Тульскую область РФ:

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов на РФ - что известно

Напомним, что дроны над РФ уже стали довольно частым явлением. Так Главред писал, что 6 ноября в Каспийске, что в Дегестане РФ, прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников.

Впоследствии выяснилось, что это дроны-камикадзе ГУР впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море. Поражения получили по меньшей мере два объекта - вероятно, ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Ранее сообщалось, что в России уже не рассчитывают, что Украина обойдется атаками на приграничные регионы РФ и враг готовится к дроновым ударам даже по объектам на Дальнем Востоке, Урале и Сибири. Россияне в первую очередь пытаются защитить НПЗ и объекты нефтяной промышленности.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

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