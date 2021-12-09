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Романа Цимбалюка вызывают в прокуратуру Москвы за "разжигание ненависти" к россиянам

9 декабря 2021, 16:51

Романа Цимбалюка вызывают на допрос в прокуратуру Москвы 24 декабря 2021 года, сразу после пресс-конференции Путина.

Цимбалюк
Роман Цимбалюк / Facebook

Украинский журналист и корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк вызван на допрос в прокуратуру.

Как сообщает Аркадий Бабченко в Facebook, отношении Романа Цимбалюка планируют открыть дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП России - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Корреспондента УНИАН Роман Цимбалюк вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Причиной стал информационный контент, который Роман Цимбалюк разместил на своем личном видеоблоге на YouTube", - пишет Бабченко.

Как оказалось, поводом для проверки и возможного открытия дел стали, якобы, опубликованные украинским журналистом видеоролики на своем Youtube-канале.

Романа Цимбалюка вызывают на допрос в прокуратуру Москвы на 10:00 24 декабря 2021 года.

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"Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая ранее требовала выслать украинского журналиста из РФ, обрадовалась данной информации. При этом Скабеева решила, что Цимбалюк не вернется в Россию. Она отметила, что два дня назад Цимбалюк фотографировался вместе с журналистом Аркадием Бабченко в Литве", - добавил Бабченко.

Что говорит сам журналист

По словам журналиста, он уже более 13 лет проживает в российской столице и власти страны прекрасно знают его место проживания.

"Я почитаю и подумаю, что они хотят. Потому что разжигание ненависти и вражды к россиянам и российским властям... На самом деле, я всегда говорю - я пацифист и против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это можно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам", - сказал Цимбалюк.

Однако, как подчеркнул Роман Цимбалюк, ему по адресу не пришла повестка для вызова на допрос, а о следственных действиях он узнал из публикации Russia Today.

Также журналист рассказал, что ему лично звонили из пресс-службы Кремля и приглашали на пресс-конференцию, которая состоится 23 декабря, а через какое-то время журналист узнает, что на следующий день он должен явиться в прокуратуру Москвы.

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"Мне инкриминируют 15 суток или 100 часов обязательных работ. Если меня отправят на работу в Russia Today - это будет перебор. Хотя я не против, всегда интересно посмотреть, как работают "коллеги"… Как я понимаю, это давление на СМИ. Даже на федеральных каналах говорят: "ты за свои слова ответишь". А слова мои простые, могу повторить… Я приму сбалансирование решение, не знаю, с адвокатами посоветуюсь… Повестки нет, а приглашение на пресс-конференцию есть. Может они не хотят, чтобы я приходил на пресс-конференцию", - добавил Роман Цимбалюк в эфире радиостанции Эхо Москва.

Справка. Роман Цимбалюк - украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в столице России. Проживает в Москве, участвует в популярных политических ток-шоу на росТВ, в эфире которых занимает проукраинскую позицию.

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Роман Цимбалюк
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