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Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают "причины"

Юлия Закрепа
26 октября 2024, 19:57обновлено 26 октября, 20:51
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Российские пропагандисты считают, что причиной аварии стала техническая неисправность.
Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают 'причины'
РФ потеряла два вертолета / коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное из материала:

  • В России Ми-2 "совершил жесткую посадку"
  • Власти РФ умалчивают причину "аварии" самолетов

Сегодня, 26 октября, в Керченском проливе разбился военный вертолет россиян.

В Telegram-канале Fighterbomber сначала сообщили, что речь идет о вертолете Ка-27, затем авторы изменили его модель на Ка-52. Впоследствии сообщение еще раз отредактировали, отметив, что тип вертолета пока не установлен.

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По неподтвержденной информации в Z-каналах, причиной аварии стала техническая неисправность. Официальные российские источники информацию об аварии вертолета пока не комментируют.

Вертолет Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" (согласно кодификации НАТО - Hokum B) - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула", передает Википедия.

Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15-20 км.

Стоимость одного вертолета Ка-52 составляет около 857 млн рублей (примерно 12,5 млн долларов).

Еще один вертолет россиян разбился в Кировской области. По сообщениям МЧС РФ, вертолет санавиации Ми-2 "совершил жесткую посадку" в лесу. На борту находились 4 человека, по крайней мере три из них погибли. О причинах аварии пока не сообщается.

Что известно о вертолете Ка-27?

Ка-27 - советский корабельный многофункциональный вертолет. Он получил обозначение НАТО "Хеликс" - улитка. Опытный образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года, 24 декабря того же года совершен первый полет по кругу. Используется с 1981 года, пишет Википедия.

Назначение вертолета - борьба с подводными лодками.

Стоимость - $1 500 000.

Экипаж - 3-4 человека.

Максимальная скорость - 270 км/ч.

Дальность полета - 800 км.

Вооружение:

  • Бомбовое: ПЛАБ (морская противолодочная авиационная бомба, с рус. - "противолодочная авиационная бомба"), ОМАБ (ориентирно-морская авиабомба);
  • Для поражения подводных лодок в отсеке вооружения размещаются противолодочные торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы, авиабомбы калибра от 50 до 250 кг;
  • На вертолете могут быть установлены также управляемые противолодочные ракеты АПР-2Э.

Потери самолетов РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия РФ потеряла за неделю самолет, вертолет, 8 установок ПВО и более 8 тыс. солдат. В течение недели с 7 по 13 октября была мощно поражена авиация противника и личный состав оккупантов. РФ потеряла около 8460 человек.

РФ потеряла еще один Су-34. В Институте изучения войны считают, что украинские военные с помощью самолета F-16 могли сбить российский истребитель Су-34. Если эта информация подтвердится, это станет первым фактом уничтожения пилотируемого истребителя России из предоставленного западными партнерами самолета.

В СМИ раскрыли, что ракета F-16 достала Су-34 РФ. В материале отмечается, что F-16 Fighting Falcon известен тем, что его радар AN/APG-66 (V2) позволяет отслеживать несколько целей одновременно, обеспечивая при этом повышенную дальность и точность обнаружения.

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