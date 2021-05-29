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Штраф в 30 тыс. рублей из-за просьбы о ремонте школы в РФ: что говорит мама школьника и версия УМВД

29 мая 2021, 12:41

Родители и дети в Оренбургской области вышли на улицу с плакатами, чтобы попросить отремонтировать школу.

Оренбург
В Оренбурге просьбу о ремонте школы расценили как "несанкционированный митинг" / Соцсети

Родителям первоклассников одной из школ в селе Александровка Оренбургской области России грозит штраф на сумму в 30 тысяч рублей из-за обвинения в участии ребенка в несанкционированном митинге. Люди вместе с детьми вышли на улицу с плакатами, чтобы попросить отремонтировать школу на фоне информации о том, что им придется возить своих детей на учебу в соседнее село за 28 километров от места проживания.

Как сообщает Telegram-канал Подъем, родители вместе с детьми на последний звонок вышли с плакатами и попросили отремонтировать школу в своем селе Александровское. Теперь родителям одного из первоклассников грозит штраф – 30 тысяч рублей за участие их ребенка в несанкционированном митинге. Таких денег у них нет, поэтому в случае штрафа им придется просить помощи у односельчан.

"Это был последний звонок. Родители всех детей поддержали это. Первоклассники были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребенка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили. Таких средств на штраф у меня, конечно, нет. Но обещали люди помочь, всем селом будем складываться", - рассказала мама ребенка.

Подчеркивается, что школа в селе Александровка была закрыта еще в прошлом году по причине аварийных условий. В этот период дети были вынуждены учиться в маленьких помещениях бывшего интерната. Родители решились выйти на улицу, так как узнали, что из-за ситуации со школой им, возможно, теперь придется возить детей на учебу в соседнее село, которое находится за 28 километров от их деревни.

Согласно информации издания Фонтанка, УМВД России по Оренбургской области сведения не подтвердило. В ведомстве утверждают, что проверка проводится в отношении матери ребенка, а не самого школьника.Читайте такжеПочему в России затихли митинги в поддержку Навального

"Сотрудниками полиции ОП № 1 (дислокация с. Грачевка) в МО МВД России "Бузулукский" по данному факту собран материал проверки, по результатам которой в отношении организатора несанкционированного митинга составлены два административного протокола по ч. 1.1. (Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании) и ч. 2 (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) ст. 20.2. КоАП РФ, которые направлены в суд для рассмотрения и принятия решения", - подчеркнули в пресс-службе УМВД.

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