СМИ сообщили о новых угрозах США в адрес России

В США заявили, что спецслужбы РФ подрывают доверие к COVID-вакцинам через интернет.
Российские спецслужбы развернули дезинформационную кампанию, направленную на подрыв доверия к мировым производителям вакцин от коронавируса, в том числе к Pfizer.
В Центре глобального взаимодействия Госдепартамента США говорят минимум о четверых публикациях, которые могли быть связаны с деятельностью российской разведки, пишет Wall Street Journal.
В частности, определенные сайты сосредотачивали внимание на новостях о побочных эффектах от вакцины Pfizer и других западных препаратов, убеждали, что в США поспешно одобрили для использования вакцину Pfizer, и прочие выдуманные и вводящие в заблуждение публикации.
Речь идет о сайтах New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front (базируется в оккупированном Крыму) и Rebel Inside.
Все они контролируются российскими спецслужбами - Службой внешней разведки, ФСБ и разведовательным управлением Генерального штаба вооруженных сил России.
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Отмечается, что у этих сайтов небольшая аудитория, но потенциально данные с этих сайтов могут перепечатывать более крупные российские и международные СМИ.
Вакцина от коронавируса Pfizer - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко 30 января заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- 22 февраля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.