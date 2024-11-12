"Сори, Бацька": Дуда неожиданно "плюнул" в Лукашенко - что сделал лидер Польши

Присутствовавший на конференции в Баку Дуда четко выразил свое несогласие.

https://glavred.info/world/sori-backa-duda-neozhidanno-plyunul-v-lukashenko-chto-sdelal-lider-polshi-10613654.html Ссылка скопирована

Дуда отказался фотографироваться с Лукашенко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Самое главное:

В Баку проходит конференция ООН по климату

Почему Дуда не присутствует на совместной фотографии вместе с другими участниками

Президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в общем фото на конференции ООН по климату из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает Polsat News.

На 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) возник конфликт. Польский лидер Анджей Дуда решил не фотографироваться вместе с другими участниками, потому что среди них был Александр Лукашенко.

видео дня

"Это символический момент, так называемое семейное фото, когда лидеры стран-участниц саммита стоят бок о бок и позируют для группового фото. Президент (Анжей Дуда – ред.) бойкотировал этот момент, потому что там был лидер Беларуси Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отграничение, среди прочего, в связи с участием Беларуси на украинском фронте", – объяснил репортер Гжегож Урбанек.

Совместное фото участников климатического саммита ООН (COP-29) / фото: Polsat News

Ежегодная конференция COP29, стартовавшая 11 ноября в Баку, является крупнейшим мировым мероприятием, посвященным проблемам климата, где принимают участие многочисленные мировые лидеры.

Присутствующий на конференции Дуда четко выразил свое несогласие с приглашением Лукашенко, и в качестве протеста не присоединился к общему фото участников COP29.

Последние новости Польши - что известно

Как ранее писал Главред, в Совете ЕС состоится серьезная дискуссия. Как убежден глава МИД Польши, "сейчас в Украине происходит история".

Также стало известно, что Польша направит в Украину легион военных. Там уже приняли несколько сотен заявок на присоединение к Украинскому легиону.

А, по версии издания The Times, чтобы спасти Украину от Трампа, Польша создаст специальный союз с Британией. Поляки убеждены, что возможное соглашение между Путиным и Трампом является серьезным вызовом для цивилизованного мира.

Другие интересные международные новости:

Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред