Страх властей и угроза новых митингов: в России объяснили действия Кремля

Власти подготовятся к протестами в России 31 января еще более серьезно - политик / Reuters

Силовые структуры привлекли серьезные ресурсы для подавления протестов в России, которые прошли 23 января. К запланированной на 31 января новой акции власти попытаются максимально мобилизовать свои возможности. Ситуация в регионах показывает, что власти опасаются уличных протестов. При этом у них есть юридическая возможность задерживать активистов, так как митинги не согласованы.

Как заявил российский оппозиционер Лев Шлосберг в эфире телеканала Украина 24, не факт, что протесты 31 января в России будут массовыми. Никто не знает количество участников. Впрочем, прошедшие акции удивили и силовиков, и самих протестующих – силовые структуры привлекли серьезные ресурсы. К новым митингам власти будут готовиться еще более усердно.

"Я думаю, к акции 31 января эти ресурсы будут увеличены до максимально возможных физических. Поэтому я бы не стал ничего предполагать, потому что ситуация может меняться и уточняться буквально до последнего часа перед началом протестов", - сказал политик, отметив, что акции не согласованы с властями, поэтому с юридической точки зрения они получат право задерживать митингующих.Читайте такжеКрушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Кремль проявляет интерес к протестным акциям не только в столице, но и в регионах. Акции 23 января захлестнули более десяти регионов и были заметны опасения федеральных властей.

"По разным данным, в более 10 городах, даже больше, были протесты. И видно по реакции губернаторов, насколько испугалась федеральная власть. Я не помню такого, чтобы губернатор Псковской области выступал с личным призывом накануне акции к людям, чтобы они не выходили. Вышли свыше тысячи человек", - уточнил оппозиционер.

Также он добавил, что для изменения ситуации в России протесты должны идти не только в столице, но и по всей стране.

"Протест сугубо московский никогда не изменит ситуацию в России. До тех пор, пока не поднимутся регионы, все будет таким образом, как сейчас", - подчеркнул Лев Шлосберг.Читайте такжеПадение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России

Протесты в России