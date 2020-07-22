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"Еще один день в 2020 году": Илон Маск прокомментировал луцкий теракт

Известный коммерсант и изобретатель не остался в стороне от обсуждения вчерашнего теракта в Луцке.

22 июля 2020, 12:00

Маск
Илон Маск / Reuters

Известный коммерсант-инноватор Илон Маск дал комментарий по поводу вчерашним событием в украинском городе Луцк, где вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош почти целый день продержал в заложниках пассажиров пригородного автобуса.

Макс перепостил и прокомментировал сообщение о теракте The New York Times на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины посоветовал документальный фильм, рассказчиком в котором выступает Хоакин Феникс о жестоком обращении с животными. Президент выполнил требование и заложники были освобождены", ‒ именно так журналисты The New York Times описали теракт в Луцке.

"Просто еще один день в 2020 году", ‒ так, в свою очередь, прокомментировал теракт Илон Маск ‒ с намеком на то, что нынешний год богат на всякие жуткие события. Подписчики поддержали коммерсанта и даже сравнили луцкий теракт с первым эпизодом первого сезона британского сатирического сериала Черное зеркало [в котором террорист похищает британскую принцессу, а затем ради ее освобождения требует, чтобы премьер-министр в прямом эфире занялся сексом со свиньей - Главред].

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Напомним, во вторник, 21 июля, мужчина в Луцке захватил в заложники 20 пассажиров автобуса.

Террорист Максим Кривош выдвигал ряд требований к украинским политикам, чиновникам и представителям крупного бизнеса. По его словам, они должны были признать себя "террористами в законе".

Позже президент Владимир Зеленский в ответ на одно из его требований записал видеообращение, в котором попросил посмотреть фильм, на чем настаивал террорист.

Вечером силовики пошли на штурм – заложников освободили, а преступника задержали.

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