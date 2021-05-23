Трагедия на марафоне в Китае: погиб 21 спортсмен

Власти немедленно организовали несколько спасательных отрядов для поиска пропавших спортсменов / Фото Reuters

Из-за внезапно начавшихся ледяных дождей с градом и штормовым ветром на северо-востоке Китая погиб 21 участник 100-километрового горного марафона, который стартовал в субботу, 22 мая.

Экстремально холодная погода вызвала переохлаждение у марафонцев, которые были одеты в легкую одежду. Некоторые из них пропали без вести. Гонка была приостановлена, пишет Global Times.

Власти немедленно организовали несколько спасательных отрядов для поиска пропавших спортсменов. Поиски осложнились из-за местного ландшафта, низкой температуры воздуха ночью и плохого сигнала связи в горах.

Из 172 участников марафона выжил 151 человек. Восемь из них отправили в больницу в стабильном состоянии. 21 марафонец погиб.

Участники марафона не были новичками, около половины из них – профессионалы. Одним из погибших оказался известный 31-летний бегун, национальный рекордсмен Лян Цзин. На его счету – два рекорда на дистанциях 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год). До последнего его считали пропавшим без вести и надеялись найти живым, однако тело Лян Цзина обнаружили утром в воскресенье, 23 мая.

Местное правительство сформировало группу для углубленного расследования причин инцидента.

Участник гонки, который сошел с дистанции и сумел добраться до безопасного места, рассказал, что на трассе, где произошла трагедия. марафон проводился уже четыре раза. По его словам, погода застала участников врасплох. При этом прогноз погоды был нормальным и не обещал катаклизмов.

"Я пробежал 2 километра до того, как стартовый пистолет выстрелил, чтобы разогреться… Но неприятность заключалась в том, что после пробежки этих 2 километров мое тело все еще не нагрелось", – сообщил спортсмен, добавив, что многие бегуны были в футболках с коротким рукавом.

Как сообщал Главред, в прошлом году в Одесской области врачи не смогли спасти участницу марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерину Катющеву, которая накануне внезапно пропала во время соревнований на территории Куяльницкого лимана и не выходила на связь.

У девушки был инсульт. Она упала в обморок вследствие теплового удара, а затем ночью получила переохлаждение. Восемь часов она провела без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов.