Тысячи людей в Грузии вышли на акции в поддержку Украины

В Грузии поддержали Украину/ Скриншот с видео

В Тбилиси несколько тысяч человек требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за его позиции по украинскому вопросу.

Ранее сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине, пишет "Эхо Кавказа".

Также премьер исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

С таким решением чиновника не согласились тысячи жителей грузии, которы вышли на протест в Тбилиси.

Отметим, что по состоянию на вечер, 24 февраля, в поддержку Украины выступили 48 государств и 5 международных организаций. Об этом сообщило министерство обороны Украины.

Ранее российский блогер и журналист Юрий Дудь также публично поддержал Украину в условиях российской агрессии и признания Россией "ЛНДР".