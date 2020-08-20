У Навального развился отек мозга – СМИ

Врачи не могут установить, какое вещество попало в организм Навального - СМИ / Reuters

У российского оппозиционного политика и блогера Алексея Навального, который находится в коме вследствие отравления неизвестным веществом, мог развиться отек головного мозга.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, лечащие врачи Навального предварительно установили, что токсическое воздействие вещества, которым был отравлен блогер, синаптического уровня. Однако о природе вещества пока информации нет.

Читайте такжеМедики озвучили исключенные у Навального диагнозыBaza утверждает, что отравление не спровоцировано такими веществами, как оксибитиратом, барбитурат или азалептин. По словам врачей, Навальному сделали множество анализов, однако доктора по-прежнему не могут точно определить, какое вещество попало в организм политика, чтобы использовать антидот.

"На фоне воздействия токсичного вещества у Алексея развился отёк мозга", - подчеркивается в сообщении.

В четверг утром, 20 августа, российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Авиалайнер в экстренном порядке посадили в Омске. Политика госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Навальный впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что политик отравился не из-за того, что он сам что-то съел или выпил.