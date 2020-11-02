В кровавом ДТП под Варшавой погибли украинки

Инцидент произошел после 18 часов на автодороге национального значения №50 в населенном пункте Старый Нацпольськ
В жутком ДТП под Варшавой погибли четыре человека - среди жертв также две украинки 43 и 48 лет.
Как сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши в понедельник, 2 ноября, инцидент произошел после 18 часов на автодороге национального значения №50 в населенном пункте Старый Нацпольськ, в 80 км от Варшавы.
Водитель грузовика DAF, который направлялся в сторону населенного пункта Вишогрод, 64-летний украинец для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit. В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - гражданки Украины.
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В результате столкновения все люди, находившиеся в автомобиле Ford, погибли на месте. Водитель автомобиля DAF попал в больницу.
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