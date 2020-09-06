В Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение

Литва призывает ЕС отстаивать ценности демократии / Reuters

Отсутствие должной реакции Европейского Союза на события, связанные с протестами в Беларуси, негативно сказываются на доверии к внешнеполитической деятельности Брюсселя. Евросоюзу следует оказать значительную помощь белорусской оппозиции.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью британскому изданию Financial Times.

По словам дипломата, оппозиционному движению Беларуси нужна помощь, тогда как европейцы демонстрируют запоздалую реакцию на события, которая не оказывает серьезного воздействия на тех лиц, которые находятся при власти. Отсутствие реальных действий вредит базовым основам Евросоюза.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментированы и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Когда мы не будем твердо стоять на наших национальных обязательствах, это разрушит наш собственный фундамент", - утверждает Линкявичус.Читайте такжеСанкции против Беларуси: в ФРГ рассказали, что грозит Лукашенко

Также он подчеркнул, что Евросоюз должен более решительно распространять демократию и оказать противодействие России и Беларуси.

Напомним, страны Балтии первыми ввели санкции против режима Лукашенко. В санкционный список, ограничения которого предусматривают запрет въезда на территории Литвы, Латвии и Эстонии, попали 30 белорусских государственных деятеля, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко.

Кроме того, в Литве анонсировали расширение национального санкционного списка по режиму Лукашенко, в который входят уже 118 политиков и чиновников.

По сведениям зарубежных СМИ, в Евросоюзе уже готовы ввести санкции против 17 белорусских чиновников. Примечательно, политика Александра Лукашенко в них нет.

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