В обход Украины: Газпром начал качать газ по Турецкому потоку в еще одну страну

Хорватися начала получать российский газ по Турецкому потоку / Газпром

Российский газовый монополист компания Газпром с 1 октября начала поставки газа по новому маршруту - через газопровод Турецкий поток в Венгрию и Хорватию.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод Турецкий поток и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", - говорится в сообщении на официальном сайте Газпрома.

В российской газовой монополии уточнили, что поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы Булгартрансгаз ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции.

Новость обновляется.