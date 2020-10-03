УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В России Славину "записали" в сектанты

3 октября 2020, 17:28

Ирина Славина покончила с собой способом, который связан с сектами, считает российский эксперт.

Славину в России записали в сектанты – Ирина Славина самосожжение
Ирину Славину в России "записали" в сектанты / Скриншот

Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров "записал" нижегородскую журналистку и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирину Славину, которая сожгла себя у здания МВД, в сектанты.

Способ самоубийства, который выбрала Славина, в основном связан с сектами, рассказал эксперт ТАСС.

По его мнению, журналистка поступила как фанатически упертый человек.

"То, каким способом она это сделала (совершила суицид – Ред.), связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты", – сказал Макаров.

На самосожжение Славиной уже отреагировала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен на своей странице в Instagram написала, что необходимо тщательно разобраться в причинах самоубийства.

"С болью и тревогой прочитала о самосожжении… Славиной. Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни – это уход от борьбы за свои права…", – написала Москалькова.

  • Напомним, Ирина Славина подожгла себя 2 октября возле здания МВД в Нижнем Новгороде, ее не смогли спасти.
  • До самосожжения журналистка написала в Facebook, что просить винить в ее смерти Россию.
  • Ранее – 1 октября – у Славиной силовики провели обыск по делу бизнесмена Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, признанной в стране нежелательной.
  • После обыска журналистка поделилась, что у нее забрали то, что необходимо для работы, – ее ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, все флешки, телефоны и много блокнотов.
  • В РФ Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что Славину доведели до самоубийства.

Ирина Славина Славина новости Татьяна Москалькова Виктор Макаров
Сейчас вы просматриваете новость «В России Славину "записали" в сектанты». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:28
В России Славину "записали" в сектанты
17:26
Пашинян выдвинул громкое обвинение Анкаре из-за Нагорного Карабаха Видео
17:04
Экологическая катастрофа на Камчатке: СМИ назвали причину происшествия Видео
16:51
Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло Видео
16:44
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
16:07
Covid-19 у Трампа: где лечат президента США, и что посоветовал Назарбаев Видео
16:04
Пашинян назвал главное условие начала переговоров с Азербайджаном по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева Видео
15:42
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2 Видео
15:23
Война в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану Видео
15:15
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении на победу в войне за Карабах Видео
15:12
Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты Видео
15:04
СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине Видео
14:25
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
14:19
"Не порекомендую даже врагу": врач резко высказался о российской вакцине против Covid-19
14:12
В Крыму погибли дети и дедушка: стала известна возможная причина трагедии Фото
14:11
Алиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху Видео
13:33
Карантин готова ослабить только одна область в Украине Видео
13:20
"Самосожжение у МВД": бизнесмен рассказал о самом сильном ударе по Славиной Видео
13:17
Маас рассказал, когда Германия накажет Россию из-за отравления Навального Видео
13:09
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
12:40
Ирину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов
12:40
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
12:14
Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика просит мир признать ее независимость Видео
12:08
Синоптик спрогнозировала Украине самый теплый день в Европе Видео
12:04
"Проявятся тайные враги": астролог предупредил о подставах Видео
11:47
Коронавирус в Украине на 3 октября: за сутки умерли почти 100 человек Видео
11:29
Социолог объяснил, почему Ирина Славина подожгла себя Видео
11:25
Как Запад лепит из Навального главного российского оппозиционера мнение
11:24
Переброска боевиков-исламистов из Сирии в Карабах: Помпео ждет от Эрдогана объяснений Видео
11:19
Коронавирус в Киеве приближается к новому антирекорду: снова сотни зараженных Видео
10:59
Более половины коек в больницах заняты пациентами с Covid-19 – Степанов Видео
10:31
Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26 Видео
10:28
Коронавирус убил еще одного ребенка в Украине
10:23
Почему Украине не стоит резко отвечать на санкции против Лукашенко мнение
10:10
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
10:04
"Еще пару лет хаоса": врач дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19
09:49
Макрон призвал Алиева прекратить войну в Карабахе и возобновить переговоры Видео
09:33
Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста Видео
09:12
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
09:08
Врач рассказала, когда коронавирус убивает пациента
09:08
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
08:37
"Входим в историю коронавируса": врач не исключила итальянский сценарий для Украины Видео
08:22
Власть обрекла украинцев на массовое заражение ковидом в самый опасный период мнение
08:21
Большая война за Карабах: сбит самолет ВВС Азербайджана – минобороны Армении Видео
08:01
Больной коронавирусом Трамп слег в больницу Видео
07:28
Перед крушением Ан-26 приоритет в посадке получил другой самолет - глава Харьковской ОДА Видео
07:15
"Хорошо, когда есть тити": Самбурская выставила грудь напоказ
06:56
Чем полезны протесты в Хабаровске и Минске, если они ни к чему не привели мнение
06:46
День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять