В России Славину "записали" в сектанты

Ирина Славина покончила с собой способом, который связан с сектами, считает российский эксперт.
Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров "записал" нижегородскую журналистку и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирину Славину, которая сожгла себя у здания МВД, в сектанты.
Способ самоубийства, который выбрала Славина, в основном связан с сектами, рассказал эксперт ТАСС.
По его мнению, журналистка поступила как фанатически упертый человек.
"То, каким способом она это сделала (совершила суицид – Ред.), связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты", – сказал Макаров.
На самосожжение Славиной уже отреагировала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен на своей странице в Instagram написала, что необходимо тщательно разобраться в причинах самоубийства.
"С болью и тревогой прочитала о самосожжении… Славиной. Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни – это уход от борьбы за свои права…", – написала Москалькова.
- Напомним, Ирина Славина подожгла себя 2 октября возле здания МВД в Нижнем Новгороде, ее не смогли спасти.
- До самосожжения журналистка написала в Facebook, что просить винить в ее смерти Россию.
- Ранее – 1 октября – у Славиной силовики провели обыск по делу бизнесмена Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, признанной в стране нежелательной.
- После обыска журналистка поделилась, что у нее забрали то, что необходимо для работы, – ее ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, все флешки, телефоны и много блокнотов.
- В РФ Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что Славину доведели до самоубийства.