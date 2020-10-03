В России Славину "записали" в сектанты

Ирину Славину в России "записали" в сектанты / Скриншот

Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров "записал" нижегородскую журналистку и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирину Славину, которая сожгла себя у здания МВД, в сектанты.

Способ самоубийства, который выбрала Славина, в основном связан с сектами, рассказал эксперт ТАСС.

По его мнению, журналистка поступила как фанатически упертый человек.

"То, каким способом она это сделала (совершила суицид – Ред.), связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты", – сказал Макаров.

На самосожжение Славиной уже отреагировала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен на своей странице в Instagram написала, что необходимо тщательно разобраться в причинах самоубийства.

"С болью и тревогой прочитала о самосожжении… Славиной. Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни – это уход от борьбы за свои права…", – написала Москалькова.