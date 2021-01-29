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В Сети опубликовали кадры из дворца Путина под Геленджиком

29 января 2021, 11:37
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Журналисты сумели запечатлеть строение как снаружи, так и изнутри.

Путин, дворец, Геленджик
Дворец Владимира Путина построили на берегу Черного моря / фото: korrespondent.net

В Сети появилось видео из шикарного дворца на побережье Черного моря под Геленджиком, расследование о котором ранее опубликовал оппозиционер Алексей Навальный.

Кадры, снятые в здании, владение которого приписывают президенту РФ Владимиру Путину, обнародовали журналисты Mash.

Они сумели запечатлеть строение как снаружи, так и изнутри.

"Внутри - один сплошной бетон", - говорит автор видео. И действительно, во "дворце" отсутствует какая бы то ни было отделка и обстановка.

"Все находится на нулевом этапе строительства, перед друзьями не похвастаешься", - комментирует журналист. Снаружи хаотично валяются строительные материалы. При этом во дворце - множество рабочих, стоят строительные леса.

Отметим, что по опубликованным кадрам трудно судить о том, когда было снято видео, ведь во дворце практически нет ни одного помещения, которое было бы пригодно для комфортного проживания.

Дворец Путина в Геленджике: о чем сообщалось ранее

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
новости России Владимир Путин Алексей Навальный
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