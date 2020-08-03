"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19

В ВОЗ сделали громкое заявление о вакцине от коронавируса / Reuters

Ряд вакцин от COVID-19 в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, однако не исключено, что абсолютно эффективный препарат так и не появится.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, что мир добился прогресса в поисках методов лечения от COVID-19, которые помогают людям.

Пока эффективного средства против вируса нет, стоит продолжать сдерживать развитие пандемии средствами общественного здравоохранения.

"Однако на данный момент серебряной пули нет и ее может не быть никогда", – сказал глава ВОЗ.

Он призвал все страны неукоснительно придерживаться элементарных мер предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и проводить тестирование.

Читайте такжеКто "съест" всю вакцину от коронавируса и когда ее хватит всем - прогноз Bloomberg

"Послание людям и правительствам понятно: "Делайте все", – заявил Гебреисус, отметив, что маски должны стать символом солидарности по всему миру.

Напомним, ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Стоимость препарата может измениться, но пока планируется продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1540 грн).

В свою очередь в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.