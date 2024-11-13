Война против Украины обогащает самые бедные регионы РФ: WSJ раскрыло впечатляющие потери

Тезисы Иноземцева:
- В Бурятии банковские депозиты выросли на 81%
- Сумма выплат семьям погибших в РФ превышает 150 000 долларов
Аналитики считают, что война против Украины стала "экономически выгодной" для беднейших регионов России, где военная служба и смерть на фронте превратились в способ обеспечить семью.
По данным российского экономиста Владислава Иноземцева, семья 35-летнего военного, который год повоюет, а потом погибнет, получит около 14,5 миллионов рублей (150 000 долларов). Это больше, чем он заработал бы до пенсии в некоторых регионах РФ, говорится в материале издания The Wall Street Journal.
"Уйти на фронт и погибнуть через год экономически выгоднее, чем дальнейшая жизнь человека", - отметил Иноземцев, назвав это явление "детономикой".
Россия предлагает военным зарплату от 210 000 рублей (2140 долларов) в месяц, что втрое превышает среднюю по стране. Дополнительно выплачиваются бонусы за участие в наступательных операциях. Общая сумма выплат семьям погибших может превышать 150 000 долларов.
Самым ярким примером является Бурятия, где с начала войны погибло не менее 1719 военных. Несмотря на это, банковские депозиты в регионе выросли на 81%, а жилищное строительство - на 32%.
Издание приводит историю 54-летней жительницы бурятского села, которая потеряла на войне сына и мужа. За полученные компенсации она смогла купить две квартиры в областной столице и автомобиль для дочери.
По оценкам Запада, потери России превышают 600 000 убитых и раненых, но страна продолжает вербовать около 1000 человек в день. Британская разведка сообщает, что в октябре российские потери составляли около 1500 человек в сутки.
Выплаты военным и их семьям стоили около 30 миллиардов долларов за прошлый год, что составляет 8% государственных расходов РФ. Это привело к росту дефицита бюджета и инфляции, но помогло Кремлю избежать новой волны мобилизации.
Потери РФ на войне - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что российские оккупанты понесли рекордные потери на одном из направлений. Очередное контрнаступление российских войск на позиции украинских подразделений в Курской области фактически потерпело неудачу. Украинские силы сейчас контролируют около 700 кв. км территории в этом регионе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области. По данным главкома ВСУ, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека.
Генерал Александр Павлюк раскрыл катастрофические потери россиян на фронте. Во время отражения агрессии РФ с 3 по 10 ноября 2024 года Силы обороны ликвидировали более почти 10 тысяч оккупантов и уничтожили более 1400 единиц вражеской техники.
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