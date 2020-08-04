В результате взрыва в Бейруте скончался генсек партии Аль-Катаиб - СМИ

Политик умер от мощной взрывной волны, которая добралась до острова Кипр.
Генеральный секретарь ливанской националистической партии Аль-Катаиб Назар Наджарьян скончался в результате мощного взрыва, который произошел во вторник вечером в порту Бейрута.
Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия.
Взрыв в Бейруте
Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.
Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.
Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.
Автор: Екатерина Трохимчук