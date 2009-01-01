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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Протоиерей Георгий Коваленко
Православный священник, общественный деятель, философ, богослов, бывший спикер Украинской православной церкви Московского патриархата
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Ігор Тимофєєв
Сегодня, 10:50
Не согласен
0
Согласен
Как следует поступить со священниками УПЦ МП с оккупированных территорий Донбасса, которые сначала покрывали сепаратистов, устраивавших "русскую весну", а потом пошли на прямое сотрудничество с оккупантами - венчали (как "Моторолу"), благословляли на победу, фотографировались в обнимку с боевиками и даже с оружием в руках?
Ігор Тимофєєв
Сегодня, 10:46
Не согласен
0
Согласен
Когда в церквях МП начнут молиться за победу украинского оружия, как это делают в Киевском патриархате, а не за абстрактный "мир" в Украине? О каком "мире" может идти речь в воюющей стране?
Ігор Тимофєєв
Сегодня, 10:42
Не согласен
0
Согласен
Вы говорите "не существует никакой обязательной политической позиции у духовенства и верующих, кроме позиции любви к ближнему и миротворчества в самом широком смысле...". И все же, разве не должно духовенство стоять на украинских государственнических позициях, а не отстаивать интересы России, как это делает МП? Как Вы считаете, представляет ли сегодня Московский патриархат УПЦ угрозу для украинской государственности, безопасности, суверенитета? Спасибо за ответ.
Ігор Тимофєєв
Сегодня, 10:29
Не согласен
0
Согласен
Отче, Вы говорите "Киевский Патриархат пока не признан Мировым Православием..." а как Вы оцениваете законодательную инициативу по запрету "признанного" Московского патриархата в Украине? В чем опасность такого шага, не спровоцирует ли он противостояние внутри Украины на религиозной почве (чего-чего, а только это нам сейчас не хватало : ( в нынешних-то условиях). Спасибо за ответ.
Tianna
Сегодня, 08:51
Не согласен
1
Согласен
Как Вы относитесь к тем православным верующим, которые посещают церкви, независимо от того Московский это патриархат или Киевский?
edmon
Сегодня, 08:50
Не согласен
0
Согласен
що сьогодні є найбільшими "каменями спотикання", які заважають об*єднанню українських церков?
edmon
Сегодня, 08:45
Не согласен
0
Согласен
наскільки загалом українці є релігійною нацією? чи побільшало віруючих із початком серйозних випробувань для країни?
Lana_x
Сегодня, 08:44
Не согласен
0
Согласен
Как живется украинским церквям на оккупированных территориях, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются? Правда ли, что притеснений нет только по отношению к церкви Московского патриархата?
Lana_x
Сегодня, 08:42
Не согласен
0
Согласен
Насколько острым сегодня является конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами за первенство в мировом православии?
semen_senia
Сегодня, 00:06
Не согласен
0
Согласен
Насколько сегодня УПЦ МП зависима от Российской православной церкви, и по каким вопросам приходится согласовывать позиции между этими церквями??
1
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3
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10:00
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Протоиерей Георгий Коваленко
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