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Протоиерей Георгий Коваленко

Православный священник, общественный деятель, философ, богослов, бывший спикер Украинской православной церкви Московского патриархата Сегодня 10:00 live Текущий чат

   
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  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 10:50
    Как следует поступить со священниками УПЦ МП с оккупированных территорий Донбасса, которые сначала покрывали сепаратистов, устраивавших "русскую весну", а потом пошли на прямое сотрудничество с оккупантами - венчали (как "Моторолу"), благословляли на победу, фотографировались в обнимку с боевиками и даже с оружием в руках?
  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 10:46
    Когда в церквях МП начнут молиться за победу украинского оружия, как это делают в Киевском патриархате, а не за абстрактный "мир" в Украине? О каком "мире" может идти речь в воюющей стране?
  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 10:42
    Вы говорите "не существует никакой обязательной политической позиции у духовенства и верующих, кроме позиции любви к ближнему и миротворчества в самом широком смысле...". И все же, разве не должно духовенство стоять на украинских государственнических позициях, а не отстаивать интересы России, как это делает МП? Как Вы считаете, представляет ли сегодня Московский патриархат УПЦ угрозу для украинской государственности, безопасности, суверенитета? Спасибо за ответ.
  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 10:29
    Отче, Вы говорите "Киевский Патриархат пока не признан Мировым Православием..." а как Вы оцениваете законодательную инициативу по запрету "признанного" Московского патриархата в Украине? В чем опасность такого шага, не спровоцирует ли он противостояние внутри Украины на религиозной почве (чего-чего, а только это нам сейчас не хватало : ( в нынешних-то условиях). Спасибо за ответ.
  • Tianna
    Сегодня, 08:51
    Как Вы относитесь к тем православным верующим, которые посещают церкви, независимо от того Московский это патриархат или Киевский?
  • edmon
    Сегодня, 08:50
    що сьогодні є найбільшими "каменями спотикання", які заважають об*єднанню українських церков?
  • edmon
    Сегодня, 08:45
    наскільки загалом українці є релігійною нацією? чи побільшало віруючих із початком серйозних випробувань для країни?
  • Lana_x
    Сегодня, 08:44
    Как живется украинским церквям на оккупированных территориях, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются? Правда ли, что притеснений нет только по отношению к церкви Московского патриархата?
  • Lana_x
    Сегодня, 08:42
    Насколько острым сегодня является конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами за первенство в мировом православии?
  • semen_senia
    Сегодня, 00:06
    Насколько сегодня УПЦ МП зависима от Российской православной церкви, и по каким вопросам приходится согласовывать позиции между этими церквями??
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