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Наступление России на Харьковщине: чего на самом деле хочет достичь Путин

Анастасия Заремба
11 мая 2024, 09:00
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Эксперты считают, что главная цель россиян - оттянуть как можно больше сил с других направлений. Однако это не мешает им пытаться взять Харьков в полуокружение.
наступление на Харьков
10 мая Россия осуществила массированную атаку на Волчанск Харьковской области / Главред

Утром 10 мая российские войска начали новую волну наступления на Харьковщине. Наибольшему удару подвергся город Волчанск в 70 километрах от Харькова - россияне били по городу КАБами. Главред разбирался, чего стремятся достичь россияне этими ударами и способны ли они захватить Харьков.

Наступление на Харьков - что известно

Как отметили в Министерстве обороны Украины, оккупанты начали наступление около 5 утра. "В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - рассказали в ведомстве и отметили, что на направлении продолжаются бои различной интенсивности.

Параллельно с этим, из-за интенсивных обстрелов, продолжается эвакуация местных жителей из новосозданной зоны боевых действий.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ были готовы к таким действиям россиян. "Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем", - рассказал Зеленский.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, приграничные населенные пункты фактически являются серой зоной.

"Дело в том, что все приграничье, все населенные пункты - это фактически серая зона. Так же и по Купянскому направлению, где наши воины за сутки отбили 17 вражеских атак. Мы говорим, что на территории них ведутся активные боевые действия. Да, враг может заезжать на определенную территорию своей техникой, дальше идут бои и враг там уничтожается", - сказал Синегубов.

"Главная цель россиян - оттянуть как можно больше сил с других направлений"

Стоит отметить, что накануне атаки россиян издание The Economist сообщило, что около 50 тысяч российских оккупантов собрались в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Примечательно, что вместе с боевыми действиями активизировались и российские военкоры, которые с начала операции на севере Харьковской области постоянно пишут не только о продолжающихся боях, но и приписывают российским войскам несуществующие победы.

По мнению главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, ситуация на Харьковщине сейчас похожа на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, и на проведение разведки боем.

"Ресурсы у врага есть к обострению в приграничье, о чем ранее говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет", - отметил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям. С 2023 года - глава Центра противодействия дезинформации СНБО.

В то же время, по данным Reuters, российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области с целью создания буферной зоны и вытеснения ВСУ на 10 км от границы.

Как рассказал "Главреду" военно-политический эксперт, руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко, главная цель россиян - оттянуть как можно больше сил с других направлений.

"Россия рассматривает вариант взятия Харькова в полуокружение - на это она рассчитывает, и поэтому будет пытаться реализовать именно такой план. То есть главная цель - заблокировать логистику и оттянуть силы на север. Из тех боевых действий, которые продолжались возле Волчанска, можно сделать вывод, что это первый этап операции. А именно попытка растянуть фланги вокруг Купянска", - считает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

По словам эксперта, основной удар российских захватчиков будет направлен именно на Харьков, однако сил россиян для взятия города-миллионника мало. Поэтому существует вероятность, что Россия в этом плане потерпит поражение.

"Взять сам город россияне не могут, но они будут пробовать взять город в окружение. Это нужно им для того, чтобы осуществить продвижение в Донецкой области, то есть полноценно ее захватить", - уточнил эксперт.

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война в Украине новости Харькова Владимир Зеленский Александр Мусиенко Олег Синегубов Андрей Коваленко
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