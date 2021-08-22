"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

День Независимости Украины 2021 / ua.depositphotos.com/

В 2021 году Украина отмечает 30-летие независимости. Ежегодно этот праздник выпадает на 24 августа и является государственным.

В этот году День Независимости Украины принесет длинные выходные: 21, 22, 23 и 24 августа. В преддверии праздника независимости – 23 августа – День Государственного флага Украины. Верховная Рада, Национальная опера, дворец "Украина" и ЦУМ в этот день будут подсвечены цветами украинского флага – сине-желтым.

Длинный викенд – прекрасная возможность отправиться в небольшое путешествие по стране и насладиться ее прекрасными видами. Главред расскажет, какие места и достопримечательности можно посетить на выходных.

Лемурийское озеро

Лемурийское озеро / ua.depositphotos.com/

Одно из чудес Украины – Лемурийское озеро – расположено в Херсонской области, неподалеку от села Григорьевка Чаплинского района. Согласно одной из версий, уникальное озеро – это остатки древнего Лемурийского моря. Из-за большой концентрации соли в воде – 300 граммов на литр – озеро называют украинским Мертвым морем. Розоватый оттенок водоема обеспечивает жизнедеятельность водоросли дуналиелла солоноводная.

Андреевский спуск в Киеве

Андреевский спуск / ua.depositphotos.com/

Андреевский спуск – одна из самых известных достопримечательностей Киева. Его называют "Монмартром" украинской столицы. Во времена Киевской Руси спуск объединял две части города. На этой улице, длиной 750 метров, расположены Андреевская церковь, музей Михаила Булгакова, Замок Ричарда и театр "Колесо". Колоритности добавляют раскладки антикварных безделушек и выставки картин уличных художников. В начале улицы знаменитый памятник Проне Прокоповне и Голохвастову из пьесы "За двумя зайцами". Конец Андреевского спуска выводит на Подол – исторический район города.

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Женецкий Гук - водопад

Женецкий водопад Гук / ua.depositphotos.com/

Водопад Женецкий Гук, высотой в 15 метров, расположен на территории Карпатского национального природного парка между селами Татаров и Микуличин, что в Ивано-Франковской области. Он впадает в реку Прут. Протяженность ручья Гук, который ведет к водопаду, составляет 5 км. Добраться до водопада можно по тропе "Женец – Гук", а также спустившись с горы Хомяк.

Крепость Аккерман

Крепость Аккерман / ua.depositphotos.com/

Аккерманская крепость в Белгород-Днестровске Одесской области, является одним из сохранившихся образцов средневековых сооружений Украины. Строительство крепости началось в 14 веке и продолжалось два столетия. Название "Аккерман" крепости дали турецкие захватчики. В переводе оно означает "белый камень". Изначально Аккерман состоял из 24 башен, в наши дни сохранились две: башня Пушкина и Девичья. Площадь сооружения занимает 9 гектаров. Увидеть этот величественный замок можно по адресу: Белгород-Днестровский, ул. Ушакова, 2В. В летнее время время посещения с 9.00 до 18.00.

Тоннель любви

Тоннель любви / ua.depositphotos.com/

Знаменитый тоннель любви находится в поселке Клевань, что на Волыни. Уникальное естественное ограждение из деревьев и кустов, которое окутывает железнодорожные пути – одно из самых романтических мест Украины. Протяженность тонелля 4 км. Ежегодно здесь сочетаются браком тысячи украинцев. По традиции, молодожены высаживают в этом месте деревья, которые символизируют силу любви. Влюбленные загадывают здесь свои самые сокровенные желания. Добраться до Клевани можно из Ровно.

Аскания-Нова

Природный заповедник Аскания-Нова, который находится в Чаплинском районе Херсонской области, прекрасное место для длинных выходных с семьей. В степи, площадью более 33 тысячи квадратных километров, обитают 72 вида млекопитающих, 1150 видов членистоногих и 7 разновидностей земноводных. В состав заповедника входят ковыльно-типчаковая степь, дендропарк (13 растений в Красной книге Украины) и зоопарк. Степи Херсонской области внесены в список природного наследия ЮНЕСКО и входят в 7 чудес Украины. Время работы Аскания-Нова с 8.00 до 17.00 без выходных.

Каменец-Подольская крепость

За все время своего существования Каменец-Подольский замок был как и фортификационным сооружением так и тюрьмой, в которой был заточен один из украинских повстанцев Устим Кармалюк. Первое упоминание о крепости датируется 14 веком. На территории музея-заповедника находятся музеи и выставки. В наше время сохранилось 11 башен замка, каждая из которых имеет свою историю. Добраться до замка можно на автобусе или электричке от Хмельницкого или на автомобиле.

Софиевка

Дендропарк Софиевка / ua.depositphotos.com/

Дендрологический парк Софиевка, который находится в Умани (Черкасская область), был основан в 1796 году меценатом Станиславом Потоцким. Он возвел его, в подарок своей возлюбленной Софии. Раньше парк назывался "Царицин сад". По замыслу архитектора, парк воплощает сюжеты "Иллиады" и "Одиссеи" Гомера. Помимо известного фонтана "Змея", в парке можно полюбоваться подземной рекой Стикс, посетитьь павильон Флоры и Венецианский мост. Общая площадь заповедника – 179,6 гектаров.

Площадь Рынок во Львове

Площадь Рынок во Львове / ua.depositphotos.com/

Львов – одно из самых популярных туристических направлений не только для украинских, также иностранных туристов. Приезжая в этот прекрасный древний город – обязательно прогуляйтесь в самом сердце "столицы" Галичины – площади Рынок. Площадь во Львове считается самой старой в Украине, первое упоминание о ней датируется 1382 годом. Она уникальна тем, что от нее отходят сразу 8 улиц – по две из каждого угла. Это единственная площадь Европы по которой ходит трамвай. На ней в "секретном" месте расположен один из самых известных ресторанов Украины "Крыивка". Кроме того, можно полюбоваться фонтанами со скульптурами богов Адониса, Дианы, Нептуна и Амфитриты. Полюбуйтесь превосходным видом на город, который открывается со Львовской ратуши. Для этого нужно преодолеть 408 ступенек, но оно того стоит.

Актовский каньон

Актовский каньон / ua.depositphotos.com/

В Николаевской области находится самый известный каньон Украины – Актовский. Его по праву можно назвать украинским Гранд-каньоном. И хоть его второе название "Долина Дьявола" довольно устрашающее, виды, которые открываются вашему взору, заставят в который раз задуматься о том, какое разнообразие чудес природы скрывает Украина. Протяженность каньона 7 километров. Он расположен в устье реки Мертвовод. Водоем имеет насыщенный серый цвет из-за повышенного содержания сероводорода. Трикратский лес-лабиринт в средине пути удивит вас разнообразием флоры и фауны.

Старый Солотвин

Старый Солотвин - остров любви / ua.depositphotos.com/

Живописное село в Житомирской области (Бердичевский район), которое стало известно благодаря Охотничьему домику. Он расположен на Острове любви и выглядит так, словно сошел со страниц детских сказок. Однако не только постройка привлекает туристов со всей Украины. Сам остров невероятно романтичный. Идеальное место для признания в любви. Еще в поселке сохранилась деревянная Крестовоздвиженская церковь. Добраться до Старого Солотвина можно на электричке из Бердичева.

Озеро Синевир

Озеро Синевир / ua.depositphotos.com/

Озеро Синевир на Закарпатье, входит в семерку чудес Украины. По легенде, водоем - это слезы графской дочки Синь, которая оплакивала смерть своего возлюбленного - пастуха Вира. Синевир является самым глубоким озером Украины. В некоторых местах его глубина достигает 14 метров. Окруженный кольцом столетних елей - Синевир - настоящая жемчужина Карпат. В народе существует другое название озера - "Морской глаз" - из-за маленького острова посредине. Добраться до этого чуда природы можно проездом из Ужгорода до Межгорья, а оттуда до села Синевирская Поляна.

Коростышевский гранитный карьер

Коростышевский гранитный карьер / ua.depositphotos.com/

В 105 километрах от Киева, "спряталось" еще одно живописное место Украины - Коростышевский гранитный карьер. Он находится в Житомирской области, вблизи города Коростышев. Наиболее популярный каньон "Высокий камень", где берега гранита могут достигать 18 метров в высоту. Чистая озерная вода и колоритные рельефные краевиды, пусть и созданные искуственно, несомненно произведут на вас впечатление.