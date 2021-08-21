День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

День флага Украины 2021 https://ua.depositphotos.com/

Ежегодно, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа отмечается День Государственного флага.

Этот праздник является государственным, но не выходным днем. Однако в 2021 году празднование 30-летия Независимости приходится на вторник, поэтому рабочий день 23 августа будет перенесен на субботу 28-го.

О том, сколько выходных дней ждет украинцев в первый месяц осени, читайте в нашем материале: Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

День Государственного Флага Украины: история праздника

Дата 23 августа выбрана не случайно, она приурочена памяти о событиях 1991 года, когда группа депутатов внесла в здание Верховной Рады сине-желтый стяг, который символизировал независимость государства.

Однако установлен праздник Дня Флага только в 2004 году указом президента Леонида Кучмы. Цель данного дня – обратить внимание общественности на ценность украиских государственных символов.

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Что значит сине-желтый флаг

В сознании многих украинцев укоренилось знание, что цвета флага означают синее небо и наше достояние – желтые поля пшеницы.

В других трактовках цвета украинского флага могут символизировать две стихии – воду и огонь. Находится объяснение сочетанию цветов и в религии. Желтый цвет означает Божественную Силу, а синий – приземленную сущность.

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Интересные факты о флаге Украины

Впервые сочетание синего и желтого цветов появилось на гербе Львова. Там был изображен золотой лев на синем фоне.

Первый президент Украины Михаил Грушевский утвердил желто-синий флаг. Согласно теперешней Конституции Украины Государственный Флаг – сине-желтый.

Впервые национальный флаг в советском периоде был развернут активистом Юрием Волощаком во Львове 26 апреля 1989 года – в годовщину трагедии в Чернобыле.

Самый большой флаг Украины был поднят в 2018 году 23 августа в Днепре. Размер флага 12 на 18 метров.

День Флага Украины: поздравления, картинки, открытки

С Днем флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

День флага Украины поздравления

***

День флага Украины отмечая,

Тебя со всей душою поздравляю!

Пусть развевается свободно он всегда,

Сияют желто-голубые пусть тона.

Страна пускай достатком процветает,

Все люди пусть друг друга понимают.

И пусть пока блистает этот флаг

Повсюду будет много-много благ.

День флага Украины картинки

***

Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами матушки Украины — отражаются на гордом полотне — нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина — мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и лёгкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!

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Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Днем Государственного флага Украины. Государственный флаг – это символ духа и свободы нашей страны. Это символ всех главных этапов и свершений, которые произошли на протяжении всех лет независимой Украины. Позвольте поздравить вас с таким хорошим праздником и пожелать каждой семье нашей независимой Украины счастья, здоровья и веры в лучшее будущее нашего государства.

День флага открытки

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Дорогие земляки! В этот знаменательный день, желаю всем вам мира и счастья, здоровья и благополучия! Сделаем все возможное, чтобы наши дети сохранили к государственному флагу святое и уважительное отношение. Пусть все они вырастут достойными гражданами нашей Родины – Украины!

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Наш флаг – это наш символ, отличающий нас от множества других держав. Пусть его двухцветные переливы, которые символизируют небо и поле, не затмят падения и лишения. Пусть он гордо развевается в выси, ловя попутный ветер благоприятных перемен. С праздником, дорогие украинцы, с Днем флага!

День флага Украины поздравления и картинки

С Днем флага Украины