Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

Выходные в сентябре 2021 / znaj.ua

Первый месяц осени принесет украинцам много религиозных праздников, среди которых: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Однако ни один из них не подарит дополнительного выходного.

Сколько выходных дней в сентябре 2021

В сентябре из 30 календарных дней месяца, рабочими будут 22 дня, выходными – 8. В этом месяце нет государственных праздников, которые подарят украинцам сокращенный рабочий день и выходной.

Отдыхать в сентябре украинцы будут 8 дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

Несмотря на то, что государственных праздников в Украине не предвидится, возможно, вы с удовольствием отметите следующие праздники:

1 сентября - День знаний

Трепетный день для родителей как первоклашек, так и учеников старшей школы. Праздничные линейки, букеты учителям и долгожданная встреча со школьными друзьями. Когда для украинских школьников начнется учебный год, читайте в нашем материале: Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул.

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5 сентября – День предпринимателя Украины

Наверняка у вас найдется повод отметить это праздник или присоединиться к празднованию к родным или близким. День предпринимателя ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября.

8 сентября – День солидарности журналистов

Этот день ежегодно отмечается по инициативе ООН. Дата была выбрана не случайно, именно в этот день казнили чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. В этот день лучших журналистов награждают престижной Пулитцеровской премией.

9 сентября – Всемирный день красоты

О том, что красота "спасет мир", слышал каждый. Теперь появился повод отметить этот праздник и насладиться прекрасным.

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11 сентября – День украинского кино, физкультуры и спорта

Киноманов и поборников здорового образа жизни объединяет день 11 сентября. День работников кинематографа отмечают о вторую субботу сентября. Государственные организации также в день спорта устраивают различные массовые мероприятия, направленные на привлечение к физическим занятиям больше украинцев.

18 сентября – День фармацевта

Алхимики современности стоят на страже нашего здоровья, разрабатывая лекарства и вакцины от болезней, которые захватили мир. Поздравьте родных и близких.

21 сентября – День мира

День проходит под эгидой ООН и призван напомнить человечеству о проблемах в горячих точках. Цель Дня мира – прекращение огня и отказ от насилия.

27 сентября – День воспитателя и День туризма

Тяжелый и зачастую неблагодарный труд воспитателя сложно оценить тем, у кого пока нет детей. Однако родители, которые каждый день отправляют свое чадо в сад, прекрасно знают, насколько сложная эта работа. Не забудьте поздравить всех причастных.

Также в этот день чтят работников туристических организаций. Туризм – важная часть экономики и к тому же он укрепляет международные отношения. О том, как и где отдохнуть в сентябре, читайте в нашем материале: Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого.