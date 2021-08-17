Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

В этом месяце в Украине отмечается 31 праздник. Кого поздравить - в материале Главреда.
Первый месяц осени порадует множеством праздников, которые отмечают как в Украине, так и в мире. Однако ни один из них не принесет дополнительного выходного.
О том, сколько сколько выходных нас ждет в сентябре, читайте в нашем материале: Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.
Праздники в сентябре 2021 в Украине
В сентябре в Украине отмечают 31 праздник. Среди них как и профессиональные, так и международные, которые призваны обратить внимание на глобальные проблемы человечества.
- 1 сентября – День знаний. Когда начинается учебный год, читайте в материале: Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул.
- 2 сентября – День нотариата.
- 5 сентября – День предпринимателя.
- 8 сентября – Международный день грамотности.
- 8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
- 9 сентября – Международный день красоты.
- 9 сентября – День тестировщика.
- 9 сентября – День дизайнера-графика.
- 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября – День украинского кино.
- 11 сентября – День физкультуры и спорта.
- 12 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
- 12 сентября – День танкистов.
- 13 сентября –День программиста.
- 15 сентября – Международный день демократии.
- 15 сентября – День HR-менеджера.
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября – День спасателя.
- 18 сентября – День изобретателя и рационализатора.
- 18 сентября – День фармацевтического работника.
- 19 сентября – День работника леса.
- 20 сентября – День рекрутера.
- 21 сентября – День мира.
- 21 сентября – Международный день мира.
- 22 сентября – День партизанской славы.
- 26 сентября – День машиностроителя.
- 27 сентября – День туризма.
- 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников.
- 30 сентября – День усыновления.
- 30 сентября – Международный день переводчика.
- 30 сентября – Всеукраинский день библиотек.
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Международные праздники в сентябре 2021
В сентябре Генеральная ассамблея ООН учредила следующие памятные дни, которые связаны с проблемами мирового масштаба.
- 5 сентября, воскресенье - Международный день благотворительности.
- 7 сентября, вторник - Международный день чистого воздуха для голубого неба.
- 10 сентября, пятница – Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 12 сентября, воскресенье – Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг.
- 18 сентября, суббота – Международный день равной оплаты труда.
- 23 сентября, четверг – Международный день языков жестов.
- 26 сентября, воскресенье – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
- 27 сентября, понедельник – Всемирный день туризма.
- 28 сентября, вторник – Всемирный день борьбы против бешенства; Международный день всеобщего доступа к информации.
- 30 сентября, четверг – Всемирный день моря. О том, где можно отдохнуть осенью, читайте в нашем материале: Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого.
Также в мире отмечают
- 4 сентября – Всемирный день бороды.
- 7 сентября – Рош аШана – еврейский Новый год.
- 12 сентября – День бабушек и дедушек в Канаде.
- 16 сентября – день рождения Джульетты.
- 19 сентября – день рождения "смайлика".
- 20 сентября – День почитания пожилых людей в Японии.
- 21 сентября – Рождество пресвятой Богородицы.
- 22 сентября – Всемирный день без автомобиля; День носорога и День Хоббита.
- 25 сентября – Национальный день комиксов в США.
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
- 29 сентября – Всемирный день сердца.
Автор: Елена Стронг