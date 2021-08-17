Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

Первый звонок 2021 Украина https://ua.depositphotos.com/

Первый месяц осени порадует множеством праздников, которые отмечают как в Украине, так и в мире. Однако ни один из них не принесет дополнительного выходного.

О том, сколько сколько выходных нас ждет в сентябре, читайте в нашем материале: Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

Праздники в сентябре 2021 в Украине

В сентябре в Украине отмечают 31 праздник. Среди них как и профессиональные, так и международные, которые призваны обратить внимание на глобальные проблемы человечества.

1 сентября – День знаний. Когда начинается учебный год, читайте в материале: Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул.

2 сентября – День нотариата.

5 сентября – День предпринимателя.

8 сентября – Международный день грамотности.

8 сентября – Международный день солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты.

9 сентября – День тестировщика.

9 сентября – День дизайнера-графика.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября – День украинского кино.

11 сентября – День физкультуры и спорта.

12 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

12 сентября – День танкистов.

13 сентября –День программиста.

15 сентября – Международный день демократии.

15 сентября – День HR-менеджера.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября – День спасателя.

18 сентября – День изобретателя и рационализатора.

18 сентября – День фармацевтического работника.

19 сентября – День работника леса.

20 сентября – День рекрутера.

21 сентября – День мира.

21 сентября – Международный день мира.

22 сентября – День партизанской славы.

26 сентября – День машиностроителя.

27 сентября – День туризма.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников.

30 сентября – День усыновления.

30 сентября – Международный день переводчика.

30 сентября – Всеукраинский день библиотек.

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Международные праздники в сентябре 2021

В сентябре Генеральная ассамблея ООН учредила следующие памятные дни, которые связаны с проблемами мирового масштаба.

5 сентября, воскресенье - Международный день благотворительности.

7 сентября, вторник - Международный день чистого воздуха для голубого неба.

10 сентября, пятница – Всемирный день предотвращения самоубийств.

12 сентября, воскресенье – Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг.

18 сентября, суббота – Международный день равной оплаты труда.

23 сентября, четверг – Международный день языков жестов.

26 сентября, воскресенье – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

27 сентября, понедельник – Всемирный день туризма.

28 сентября, вторник – Всемирный день борьбы против бешенства; Международный день всеобщего доступа к информации.

30 сентября, четверг – Всемирный день моря. О том, где можно отдохнуть осенью, читайте в нашем материале: Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого.

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