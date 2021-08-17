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Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

17 августа 2021, 03:00

В этом месяце в Украине отмечается 31 праздник. Кого поздравить - в материале Главреда.

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Первый месяц осени порадует множеством праздников, которые отмечают как в Украине, так и в мире. Однако ни один из них не принесет дополнительного выходного.

О том, сколько сколько выходных нас ждет в сентябре, читайте в нашем материале: Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

Праздники в сентябре 2021 в Украине

В сентябре в Украине отмечают 31 праздник. Среди них как и профессиональные, так и международные, которые призваны обратить внимание на глобальные проблемы человечества.

  • 1 сентября – День знаний. Когда начинается учебный год, читайте в материале: Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул.
  • 2 сентября – День нотариата.
  • 5 сентября – День предпринимателя.
  • 8 сентября – Международный день грамотности.
  • 8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
  • 9 сентября – Международный день красоты.
  • 9 сентября – День тестировщика.
  • 9 сентября – День дизайнера-графика.
  • 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 11 сентября – День украинского кино.
  • 11 сентября – День физкультуры и спорта.
  • 12 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
  • 12 сентября – День танкистов.
  • 13 сентября –День программиста.
  • 15 сентября – Международный день демократии.
  • 15 сентября – День HR-менеджера.
  • 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
  • 17 сентября – День спасателя.
  • 18 сентября – День изобретателя и рационализатора.
  • 18 сентября – День фармацевтического работника.
  • 19 сентября – День работника леса.
  • 20 сентября – День рекрутера.
  • 21 сентября – День мира.
  • 21 сентября – Международный день мира.
  • 22 сентября – День партизанской славы.
  • 26 сентября – День машиностроителя.
  • 27 сентября – День туризма.
  • 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников.
  • 30 сентября – День усыновления.
  • 30 сентября – Международный день переводчика.
  • 30 сентября – Всеукраинский день библиотек.

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Международные праздники в сентябре 2021

В сентябре Генеральная ассамблея ООН учредила следующие памятные дни, которые связаны с проблемами мирового масштаба.

  • 5 сентября, воскресенье - Международный день благотворительности.
  • 7 сентября, вторник - Международный день чистого воздуха для голубого неба.
  • 10 сентября, пятница – Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 12 сентября, воскресенье – Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг.
  • 18 сентября, суббота – Международный день равной оплаты труда.
  • 23 сентября, четверг – Международный день языков жестов.
  • 26 сентября, воскресенье – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
  • 27 сентября, понедельник – Всемирный день туризма.
  • 28 сентября, вторник – Всемирный день борьбы против бешенства; Международный день всеобщего доступа к информации.
  • 30 сентября, четверг – Всемирный день моря. О том, где можно отдохнуть осенью, читайте в нашем материале: Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого.

Также в мире отмечают

  • 4 сентября – Всемирный день бороды.
  • 7 сентября – Рош аШана – еврейский Новый год.
  • 12 сентября – День бабушек и дедушек в Канаде.
  • 16 сентября – день рождения Джульетты.
  • 19 сентября – день рождения "смайлика".
  • 20 сентября – День почитания пожилых людей в Японии.
  • 21 сентября – Рождество пресвятой Богородицы.
  • 22 сентября – Всемирный день без автомобиля; День носорога и День Хоббита.
  • 25 сентября – Национальный день комиксов в США.
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
  • 29 сентября – Всемирный день сердца.
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Сейчас вы просматриваете новость «Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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