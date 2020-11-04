Финальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину

США после выборов ждет период смуты, считают эксперты / Reuters

Президентские выборы в США – на финишной прямой: 3 ноября состоялось всеобщее голосование, и стартовал подсчет голосов. Оба претендента на президентский пост – и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп , и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден – наперебой заявляют об уверенности в своей победе.

Предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что пока побеждает Трамп, однако картина может измениться благодаря трем колеблющимся штатам – Пенсильвании, Мичигану и Висконсину. Там также лидирует Трамп, но во всех трех губернаторы – демократы, а голоса, отданные по почте, еще толком не начали считать (в Пенсильвании около миллиона).

Тем не менее, в США готовятся к массовым протестам – власти не исключают, что недовольные результатами будут пытаться оспорить результат с помощью улицы.

Эксперты рассказали Главреду, какие события в ближайшие дни могут развернуться в Соединенных Штатах, насколько масштабными могут быть акции протеста, как может измениться внешняя политика Вашингтона в случае второго президентского срока Трампа и в случае победы Байдена, в частности, к чему в обоих вариантах готовиться Украине.

Павел Рудяков Директор информационно-политического центра Перспектива

В Америке после выборов наступит смута, потому что ни Трамп, ни Байден не признают поражение. Однако, судя по предварительным результатам, уже можно выстраивать прогнозы о том, что будет делать Трамп в случае своей победы. Потому что практически все аналитики сходятся во мнении, что он получит свои 280-290 голосов. То есть все идет к тому, что поражения Трампа не будет, несмотря на то, что многие этого ожидали – колеблющиеся штаты, похоже, все решат на этих выборах в пользу Трампа.

Протесты и судебные тяжбы в США после выборов будут в любом случае, не зависимо от того, кто победит, кто проиграет. Однако разговоры о том, что Штаты ждет едва ли не гражданская война – это преувеличение. Там не будет новой Войны севера и юга, однако сильное гражданское противостояние в современных формах – будет.

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Не зависимо от того, кто победит, для Украины принципиально ничего не изменится, потому что внешнеполитическая стратегия американцев – стабильна. Украина является одним из фрагментов политики США на российском направлении. А относительно России позиция Штатов неизменна: Россия – противник, конкурент, потому ведется политика сдерживания. Соответственно, Украина все равно будет оставаться в центре внимания американцев, как элемент восточноевропейской политики.

Однако тактические изменения могут быть. В частности, думаю, в случае победы Трампа украинский кейс будет поставлен на паузу, поскольку накопилось слишком много острых моментов. Если победит Байден, то у нас на передний план выйдет Петр Порошенко в качестве полномочного представителя Байдена, к которому будет вынужден бегать Зеленский и спрашивать: "Петр Алексеевич, что делать, а чего – не делать?". Потому что в случае победы Байден отблагодарит Порошенко за все хорошее, что тот для него сделал.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Пока что шансы Байдена и Трампа на победу в президентских выборах приблизительно равны, процесс определения победителя затянется. При этом противостояние будет нарастать не просто между Трампом и Байденом, а между двумя мощнейшими системами. При этом и на одной, и на другой стороне стоят миллионы долларов. Потому ни одна из сторон не может признать свое поражение. А это значит, что они будут сражаться, и в дело вступит улица.

По последним данным, на руках у американцев 470 миллионов единиц оружия. В таких условиях неизбежно начнутся столкновения на улицах. И не ясно, как все это будет протекать, ведь терять нечего ни тем, ни другим.

Шансы договориться – очень малы. Ведь правящие финансово-корпоративные элиты не могут прийти к согласию. За Байденом стоит банковский капитал, а за Трампом – производственный капитал. Грядет раскол США. Учитывая расклад сил в Верховном суде США, Трамп может подавить Байдена, ведь у Трампа там шесть судей, а у Байдена – только трое. Но – под демократами Палата представителей, а под республиканцами Сенат. Таким образом, цугцванг, ничья, приблизительно равные силы.

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Учитывая тяжелейшие внутренние проблемы США, после выборов Белому дому будет не до Украины, она отойдет на задний план. Трамп в случае победы попытается расправиться с Байденом через его сына. Это будет колоссальный удар по Порошенко. Если же победит Байден, для Порошенко наступит золотое время.

Зеленского попытаются "слить" в любом случае. Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену – Порошенко. Зеленский – третий лишний.

Однако, в любом случае, США будут финансировать украинскую армию. Думаю, что при Трампе в украинскую армию будут вливаться бо́льшие деньги, особенно в свете азербайджано-армянской войны, где не последнюю роль играет Турция. Штаты понимают, что Турцию нужно исключать из НАТО. А вместо Турции в НАТО может оказаться Украина. И Байдену, кстати, такой вариант тоже подходит.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Все разговоры о грядущих масштабных протестах в США после выборов – это рассказы демократов в чисто советском стиле. Вся пресса, симпатизирующая Демократической партии, не соблюдает никаких стандартов журналистики и "мочит" Трампа, рассказывая разнообразные небылицы. Однажды демократы, действуя таким образом, уже проиграли. Не исключено, что они проиграют и во второй раз.

Столкновения и протесты на улицах американских городов будут – и если проиграет Байден, и если проиграет Трамп. Но США справятся – это устойчивая демократия с механизмами, позволяющими соблюдать баланс, плюс там проработаны все возможные сценарии. Так, например, прозвучало заявление спикера парламента – мол, "если что, президента мы выберем в Конгрессе". Так что никакая гражданская война США не грозит.

Для Украины после выборов в США ничего принципиально не изменится - антироссийский консенсус сложился во всех американских элитах. Однако Трампа я считаю более продуктивным с точки зрения реальной помощи Украине. Демократическая администрация де-факто допустила аннексию Крыма и агрессию России против Украины. И именно демократы ввели эмбарго на поставки оружия в Украину, которое сохранялось до 2017 года и поддерживалось Европой, хотя Украина не была под санкциями и ни в чем не была виновата.

Трамп же дал конкретику: Штаты предоставили Украине оружие, "Джавелины", катера, совместные учения и т.д. Кроме того, вопрос с Северным потоком-2 решился именно при Трампе: администрация Трампа ввела такие санкции, которые не позволили России достроить этот газопровод. Хотя, возможно, демократы изменились и будут более жесткими, нежели республиканцы…

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Напряжение в США после выборов растет, причем и демократы, и республиканцы подливают масла в огонь. Дело движется к политическому кризису в США. Однако протесты в Штатах, если и будут, то лишь локальные. Нацгвардия и полиция в состоянии удержать ситуацию под контролем.

Риск, связанный с протестами, будет велик в случае победы Трампа лишь в отдельных городах, где много приверженцев демократов. Если победит Байден, Трамп едва ли сможет кого-нибудь мобилизовать и вывести на улицы – его электорат сидит в удобных домах, а не протестует.

Результаты выборов все-таки будут признаны посредством существующих в Штатах сильных государственных институтов, в первую очередь, благодаря независимой судебной власти.

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Думаю, что после выборов украинский фактор исчезнет из американской политики. Если выиграет Трамп, то Украина скатится на маргинез и станет разыгранной картой.

Однако может сыграть свою роль мотив политической мести. Например, Байден, победив, может обозлиться на отдельных украинских олигархов и приложит все усилия, чтобы создать им проблемы с помощью антикоррупционных органов в Украине.

Если же победит Трамп, то политика США в отношении Украины не изменится. Сейчас чуть ли не в каждой речи Трамп упоминает Украину и коррупцию Байдена, но в случае выигрыша для него это перестанет быть актуальным.

Украина – это часть комплексной политики американцев относительно Восточной Европы, Кавказа, Сирии и т.д. – одна из ниточек, с помощью которой Вашингтон может "дать под дых" России. Если Россия пойдет на эскалацию и обострение дипломатических отношений с Вашингтоном, всегда под рукой у США будет Украина, которую можно использовать, чтобы приструнить РФ.

Прорывов в нашу пользу ни в случае победы Трампа, ни в случае победы Байдена я не ожидаю.