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Протесты в Бишкеке: что известно на данный момент

6 октября 2020, 14:32

Несмотря на то, что ЦИК Кыргызстана признал выборы недействительными, протесты в стране продолжаются.

Пожар в парламенте Кыргыстана
Пожар в парламенте Кыргызстана / Фото Sputnik Кыргызстан

После проведения парламентских выборов, в Кыргызстане началась уже третья за последние 15 лет революция. На этот раз, как и полтора десятка лет назад, причиной протестов стали нечестные результаты парламентских выборов. На улицы вышли приверженцы партий, не преодолевших проходной барьер. Но, чтобы сменить власть, много времени протестующим не понадобилось - уложились в сутки.

Разгон беспорядков и пожар в Белом доме

5 октября ЦИК Кыргызстана объявил результаты выборов, согласно которым в парламент прошли четыре партии из шестнадцати, участвующих в выборах - центристская "Кыргызстан", оппозиционная "Бутун Кыргызстан" и две провластные - "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Причем две последние набрали заметно больше голосов, чем их конкуренты – по 24% против 8% соответственно.

Такие результаты выборов признали нечестными, что и послужило поводом для выхода на улицы столицы Кыргызстана, Бишкека, сотен протестующих.

На бессрочные мирные акции протеста своих соратников еще утром стали звать сразу 10 проигравших партий, каждая из которых не стала признавать результаты выборов.

Ближе к обеду митинги отдельных партий объединились в один, на центральной площади у Дома правительства и прилегающих к ней улицах, после чего сюда стали стягивать автобусы с правоохранителями.

Ближе к вечеру силовики с касками и щитами попытались разогнать митингующих – в ход пошли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ митингующие стали бросать камни в сотрудников МВД, вооружились палками, арматурой и стали снимать брусчатку с тротуара.

В результате разгона правоохранителями пострадал один из организаторов митингов, лидер партии Ака Мекен Жанар Акаев, который получил ранение в ногу.

После того, как протестующих попытались разогнать, акции протеста стремительно переросли в беспорядки, вследствие которых протестующие смогли прорваться в Белый дом – здание, в котором находятся парламент и администрация президента Сооронбая Жээнбекова. Митингующие сначала протаранили ворота на пожарной машине, после чего разгромили кабинет президента, требуя его отставки.

Пока митингующие были в здании, там произошел пожар – горели кабинеты чиновников сразу на нескольких этажах.

После этого часть протестующих направилась к зданию СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, где отбывал наказание по делу о коррупции экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Придя к зданию, демонстранты потребовали его освобождения. Спецназ, находившийся под зданием, поддержал протестующих, после чего Атамбаев был освобожден сотрудниками спецслужб и ближе к 2 ночи вышел к протестующим, которые сумели прорваться на территорию здания. Помимо него, также были освобождены из колоний экс-депутат Садыр Жапаров и экс-премьер Сапар Исаков.

Череда отставок и отмена результатов выборов

Протесты в Кыргызстане
Протесты в Кыргызстане / Соцсети

Всего, по официальным данным Минздрава Кыргызстана, вследствие беспорядков пострадали 590 человек, 150 из которых были госпитализированы. Один человек - погиб.

На фоне протестов ушли в отставку:

  • Мэр Бишкека
  • Мэр города Ош
  • Трое из семи губернаторов областей
  • Глава Гостелерадио Кыргызстана

Утром 6 октября, спустя почти сутки после оглашения результатов выборов, президент Кыргызстана отреагировал на происходящее и назвал это попыткой незаконного захвата власти отдельными политическими силами.

"Под предлогом выборов они нарушили общественный порядок, учинили разгром. Не подчиняясь требованиям правоохранительных органов, они избивали медиков и громили здания. Я отдал приказ правоохранительным органам не стрелять во избежание кровопролития. До последнего момента мы прикладывали все силы, чтобы ситуация не обострилась", – заявил президент.

После этого ЦИК все же отменил результаты выборов, а митингующие назначили исполняющих обязанности:

  • Генпрокурора
  • Главы МВД
  • мэра Бишкека
  • министра финансов
  • Главы Госкомитета нацбезопасности

После этого депутаты парламента решили собраться на экстренное заседание, где обсуждают ситуацию в стране. Протесты, в свою очередь, продолжаются.

Новости Кыргызстана Протесты в Кыргызстане Протесты в Бишкеке Сооронбай Жээнбеков
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