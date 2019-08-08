Кровавые беспорядки и штурм резиденции: что происходит в Кыргызстане

В среду, 7 августа, в Кыргызстане спецназ предпринял попытку взять штурмом и задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Кровавый штурм резиденции Атамбаева

Бойцы спецназа не смог взять дом штурмом, хотя и предприняли две попытки. При этом в доме Атамбаева собрались его сторонники, которые помешали правоохранительным органам задержать бывшего президента. После неудачи правоохранителей спецназовцы покинули село Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, в то же время его сторонники захватили в плен шестерых бойцов, их пообещали отпустить позднее.

Во время штурма погиб один из спецназовцев, в то же время глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии. Всего в результате столкновений пострадал 52 человека, 41 из них госпитализирован в разные больницы области.

При этом в селе, где проходила операция, отключили электроснабжение, телефонную связь и подключение к интернету. В ответ сторонники Атамбаева потребовали восстановить коммуникации и связь в обмен на освобождение спецназовцев.

Отметим, что сам Атамбаев заявил, что лично вел стрельбу по штурмующим его дом бойцам спецназа. "У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", - рассказал он. При этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей.

Реакция официального Бишкека

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и созвал заседание совета безопасности, чтобы обсудить действия властей после событий вечера среды.

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" после событий в Кой-Таше.

В то же время телеканал Апрель, принадлежащий Атамбаеву, уже убрали из эфира. "Настоящую информационную блокаду устроили власти телезрителям Киргизии. Еще накануне вечером, примерно через полтора-два часа после начала штурма был выключен из эфира телеканал "Апрель", - говорится в заявлении телеканала.

В документе отмечается, что в регионах республики отключили несколько телевышек. Апрель пропал также в сетке ведущих операторов интернет-телевидения. В настоящее время эфирное вещание по-прежнему не восстановлено", - сообщает телеканал.

Причина жесткого наезда на экс-президента Атамбаева

Главным обвинением против бывшего лидера Кыргызстана является незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности для того, чтобы могло начаться его уголовное преследование. Сам Атамбаев неоднократно отказался приходить на допросы в правоохранительные структуры Кыргызстана, мотивируя свои отказы тем, что обвинения против него являются абсурдными.