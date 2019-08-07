Штурм в Киргизии: силовики задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева - видео

Альмазбек Атамбаев задержан силовиками / фото Газета.Kg

В Киргизии вечером 7 августа, в среду, силовики штурмовали резиденцию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли.

Стало известно, что операцию силовики начали на глазах у журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции.

Отметим, в ходе штурма произошла стрельба. Ранение резиновой пулей получила, в частности, журналистка 24.kg Аида Джумашева.

Кроме того, есть раненые и среди сторонников бывшего главы государства. Они оборонялись камнями, всех уложили на землю.

Также, по информации телеканала Апрель, около дома бывшего президента находятся более 400 его сторонников, которых не пускают на территорию спецназовцы. Сторонники Атамбаева, как утверждаются, пытаются строить баррикады.

Напомним, ранее сообщалось, вице-премьер Киргизии погиб в автокатастрофе. Вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны, чтобы проверить готовность региона к выборам президента.

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