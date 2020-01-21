В комиксах DC появится темнокожий Бэтмен

Супермен будет отвечать прогрессивным тенденциям / Фото: скриншот

В комиксах DC планируют ввести Бэтмена-афроамериканца, а загорелый Супермен уже сейчас радует зрителей своим присутствием.

Редактор издания Bleeding Cool с ссылкой на источник сообщает, что в 2020-м издательство DC планирует ввести темнокожего супергероя, который наденет маску Бэтмена вместо Брюса Уэйна.

По словам редактора, в Marvel уже не раз главные герои передавали свои костюмы цветным напарникам — Майлз Моралес в Человеке-Пауке, Сэм Уилсон получал роль Капитана Америка.

А во вселенной комиксов оригинального Ника Фьюри и вовсе заменил Ник Фьюри младший, его темнокожий сын (настоящее имя — Маркус Джонс, речь не про Фьюри из вселенной Ultimate). У DC маску того же Роршаха примерил темнокожий парень, сын психотерапевта Роршаха/

D комиксах DC Земля-2 уже можно увидеть смуглого Супермена, при том, что главная героиня наделена белой кожей и внушительными формами.

/ Фото: скриншот

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