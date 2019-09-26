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Репортаж с Comic Con Ukraine 2019: пир духа и буйство фантазии

Дмитрий Видоменко

журналист

26 сентября 2019, 17:00

Корреспондент Главреда побывал на большом и ярчайшем событии - фестивале поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.

  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/
  • Comic Con Ukraine 2019 www.facebook.com/vicktret/

Эскапизм победил скептицизм – примерно так можно сформулировать лозунг для только что (21-22 сентября), отгремевшего в Киеве фестиваля поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. Эскапизм – потому что за пределами Арт-завода платформа вовсе не ощущались извечные признаки столицы (то бишь спешка и нервозность). А скептицизм – еще каких-то пару лет назад представить было совершенно невозможно, что в Украине будут собираться десятки тысяч (в 2019-м посетителей, по предварительным подсчетам, собралось чуть больше 20000) человек, которые, презрев пошлый быт, полностью ринутся в пучину комиксов, фантастических фильмов/мультфильмов (аниме), компьютерных игр.

Харли Квинн пересела с иглы одобрения Джокера / www.facebook.com/vicktret/

Ну и прочих выдуманных воспаленными мозгами фантазеров вселенных. Таким людям еще приходится терпеть на себе недружелюбные взгляды обывателей: мол, поганая молодежь опять творит всякую ерунду (хотя среди посетителей Comic Con Ukraine 2019 хватало людей взрослых, семейных/ с детьми), но это уже так – скорее, немощные покусывания. 

"Главное – чтобы костюмчик сидел"

Итак, любой фестиваль формата Comic Con просто немыслим без одной вещи – косплея (от англ. costume play — "костюмированная игра"). То есть увлеченные люди не щадя ни сил, ни средств, ни времени, ни трудностей преображаются в любимых персонажей – мастерят костюмы (порой буквально из подручных средств), наносят гримм etc. Результаты, соответственно, тоже очень разнятся. На Comic Con Ukraine 2019 можно было увидеть косплееров во всем разнообразии — от девушки, небрежно заляпанной кровью и с довольно убедительным макетом бензопилы на руке (Эш из трилогии "Зловещие мертвецы" Сэма Рейми) через бледного юноши с горящим взором в костюме Алекса (убийцы и насильника из х/ф "Заводной апельсин") до светловолосых молодых мужчин в светлом пальто и с сигаретой (каноничный Джон Константин из комикса, а не из экранизации с Киану Ривзом). К слову, самые сейчас известные роли Ривза – Нео из Матрицы и Джона Уика – тоже охотно косплеили. Ну и пикантная деталь — кажется, благодаря фестивалю множество секс-шопов наверняка сделали хорошую выручку. Потому что количество чулок-сеток, корсетов, мини-юбок и прочего добра, которые участницы Comic Con Ukraine 2019 натянули на себя, просто зашкаливало. Отдельные смелые барышни даже обошлись без нижнего белья – и это при +13 градусов.

Собственно, на главной сцене фестиваля проходил большой и масштабный конкурс косплея – где разный бедовый народ (командами и в одиночку) азартно соревновался (естественно, за призы, в том числе и за путевку на мировое первенство World Cosplay Summit в Японии) разыгрывая небольшие скетчи и номера.

"Идет двадцать первый век – на "Звездных войнах" человек". 

Обильно, мощно и усладно для фанатов на Comic Con Ukraine 2019 была представлена легендарная сага Звездные войны (созданная Джорджем Лукасом, а ныне – успешно монетизированная корпорацией Дисней). Здесь и истребитель-Иксокрыл, на котором Люк Скайуокер подрывал Звезду Смерти, и Р2Д2 с побратимами-роботами, и отвратный космогангстер-слизень Джабба Хатт, и печальный-мудрый-морщинистый Йода. и туева хуча сделанных детально и с мельчайшими подробностями разнообразных космических кораблей вроде легендарного Тысячелетнего сокола Хана Соло.

Отдельно еще хочется отметить выставку металлических фигур. Создавших их люди наверняка пролили литры жгучего и горячего пота во время ковки. Потому как наверняка непросто выковать Терминатора на мотоцикле в натуральную величину или – еще круче – Грута из Стражей Галактики/ Чужого с Веномом. Тоже во всей мощи и красе.

Святые угодники, беспощадный лязг Мачете и Doom, Doom, Doom

Ну и какой же посетитель фестиваля поп-культуры не любит звездных гостей? На Comic Con Ukraine 2019 прибыли Кристофер Ллойд (док Эммет Браун из трилогии "Назад в будущее"), Дэнни Трехо ("От заката до рассвета", дилогия "Мачете" и Джон Ромеро (Wolfenstein 3D, Doom, и Quake.)

Кристофер Ллойд / www.facebook.com/vicktret/

Кристофер Ллойд несмотря на свои почтенные седины и годы (актеру недавно перевалило за 80-ть) бодро и активно общался с фанатами. Актер рассказал, что едва не упустил роль Дока Брауна, выкинув присланный агентом сценарий первой части Назад в будушее в мусорную корзину. Самому Ллойду изо всей трилогии больше всего нравится финальная, третья часть – потому что у его персонажа там любовная линия. Ну и на лошадях скакать актеру очень понравилось. Более того, Ллойд живо вскочил и показал фирменную походку своего другого известного персонажа, дядюшки Фестера (который был его любимым еще с детства) из комедийного ужастика Семейка Аддамс. Как финал – актер с удовольствием забрал и позировал фотографам с подаренной фанатами картиной, изображающей его в образе Дока Брауна.

Дэнни Трехо / www.facebook.com/vicktret/

Дэнни Трехо, уже лет 25 как сражающийся за звание "Главный кинозлодей Голливуда", был тоже весьма бодр и свеж (несмотря на 75-летний возраст и наркозависимость в прошлом). Разве что общался куда немногословнее и лаконичнее, как бы рубя слова и фразы. Собственно, в стиле своего главного персонажа – не лишенного благородства убийцы Мачете. Он признался в любви к актеру Роберту Де Ниро, с которым ему довелось работать на съемках фильма Схватка. На вопрос о том, будет ли снята третья часть Мачете, Трехо устроил небольшое представление – просто взяв и позвонив по мессенджеру режиссеру Роберту Родригесу. Мол, спросите у него. Далее, актер молодецки присвистнул и признался, что на съемках дилогии специально портил дубли поцелуя со знатной красавицей Джессикой Альбой. Почему и удалось поцеловать ее целых 8 раз. Кроме того, Трехо прокомментировал недавнюю историю, когда в Лос-Анджелесе он спас людей из попавшей в ДТП и пылающей машины. Актер сказал: "Хвала Богу, что я случайно оказался там и смог помочь людям".

Джон Ромеро
Джон Ромеро / https://comiccon.ua/

Джон Ромеро, легенда игровой индустрии и один из создателей формата "шутер от первого лица" сверкая со сцены шикарной и ухожено-холеной шевелюрой, с удовольствием и улыбкой отвечал на вопросы, скажем так, узкоспециализированного толка. К примеру, поведал, что во время создания первой части Doom создателям приходилось рисовать каждый пиксель вручную. Рассказал, что очень любит новейшую технологию RTX, с помощью которой делают отрисовку лучей света в реальном времени.Признался, что ему нравится, когда первую часть Doom ныне можно запускать почти на любых девайсах типа холодильников. Мол, если этот шутер запускается, то гаджет – что-надо. Ну и не стал скрывать, что по прежнему является ПК-боярином (то бишь предпочитает персональный компьютер), а не консоле-приставочным холопом. И в Quake он и его коллеги играют по-прежнему каждый день.

Корреспондент Главреда пообщался с семейной парой, Юлией и Сергеем, фанатами ролевых и настольных игр, которые пришли на Comic Con Ukraine 2019 в специально подготовленных нарядах.

Как увлеклись ролевыми играми?

Юлия: Коллега принес однажды на работу шикарную книгу по Dungeons & Dragons (D&D, Подземелья и драконы, мегапопулярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези - Главред). Я заглянула через плечо ненароком и начала спрашивать – что это. Он ответил – это настольная ролевая игра, очень здорово в нее играть. Но надо сильно напрягаться и много времени тратить. Как бы не хотел, чтобы я во все вникала. Мол, эти все девчонки. Им же неинтересны задротские штуки. Ужасный сексист. В итоге я заинтересовалась D&D. И рассказала мужу. И тот напомнил, что мы до этого играли в компьютерные игры. Основанные на этой "настолке". Ну вот дело и пошло. Понемногу начали пробовать играть с коллегами и осваивать книгу-инструкцию. Она для рядового только игрока – 300 страниц. А для мастера-ведущего – и того больше. Но там далеко не все нужно перечитывать. Выбираешь себя расу, класс и т.д. Эльф, орк, человек-варвар, гном – кого угодно. И это было все интересно и волшебно. Ну а потом компания на работе развалилась. Я психанула и решила сама стать мастером.

Сколько времени тратится на настольные игры?

Сергей: Иногда много, иногда – нет. Зависит от того, в какую игру ты играешь. 

Юлия: Если мастер опытный, который тебя в это все посвятит, то легко, за 15 минут, проконсультирует всех игроков. И начинают играть. А вот в противном случае – долго. Ведущий – рассказчик историй, который дает затравку. Координаты и условия игры. Главное – постараться прожить своего персонажа, какой бы он у тебя не был.

Сергей: Но самое главное, что тебе нужно для игры – желание, фантазия и любой рандомизатор. Игральная кость, монетка, что угодно. Ради эффекта случайности.Как относятся друзья, знакомые, коллеги к увлечению настольными играми?

Юлия: Мы все в таком возрасте находимся, около 30-ти. И много наших ровесников, из таких, знаете, олдов прошли похожий путь к ролевым настолкам. Смотрели Властелина колец, Звездные войны. И сейчас, когда зарабатываем достаточно на это свое хобби – покупать все, что нужно для настолок. Самое хорошее время. А так – родители мужа интересуются этим нашим увлечением. Коллеги некоторые. Иногда на обеде рассказываю им, как в последний раз поиграли. Хотя, конечно, тут еще нужно – правильно окружение подобрать (смеется).

Звездные войны культура Comic Con косплей ComicCon Ukraine Comic Con Ukraine 2019
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