Голливудский актер спас ребенка из перевернутого авто, есть видео

Дэнни Трехо / Instagram

Голливудский актер Дэнни Трехо, который часто играет злодеев или антигероев, проявил себя с самой лучшей стороны, когда спас ребенка из страшного ДТП.

Дэнни Трехо вместе с прохожей спасли ребенка из авто, которое перевернулось в результате удара водителя, который проехал на красный свет. Новости об этом появилась на CNN, а видео - в Instagram Дэнни, куда он залил его с ТВ.

В ролике видно, что его снимали люди с OneScene TV. Там Дэнни рассказывает, как все было - что гн проходил по улице города Сильмар в Калифорнии, и увидел, как одна машина проехала на красный свет, и перевернула другую - а там была женщина и ребенок. Вместе с Дэнни к авто кинулась девушка, которая помогла ему открывать окно, пока актер доставал из машины мальчика.

Девушка позже подбежала, и рассказал, какой ужас стоял, когда женщина просила помочь достать из машины ее ребенка. 5:57 P Дэнни Трехо знаменит благодаря фильмам Мачете, Дети Шпионов, От заката до Рассвета, Отчаянный, и другим, где он обычно играл киллера.

Дэнни Трехо спас ребенка из перевернутого авто смотреть онлайн видео:

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