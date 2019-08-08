Милла Йовович беременна в третий раз

Милла Йовович беременна третьей дочкой / Instagram

Милла Йовович, если кто не знал - верная жена, и супер-мама, а не только бесстрашная убийца зомби. И она обещает прибавление к своей дружной семье в ближайшие месяцы.

43 летняя голливудская актриса Милла Йовович призналась, что беременна опубликовав беременный живот в своем Instagram.

Актриса уже на 4 месяце беременности, и призналась, что переживала за ребенка из-за своего возраста.

"После того, как я узнала, что была беременна 13 недель назад, у меня возникла смесь чувств - от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и прерванной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку... Последние несколько месяцев моя семья и я жили на булавках и иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все хорошо. И мы узнали, что мы благословлены с другой девочкой", - написала она.

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Поклонники поспешили поздравить Йовович с прекрасной новостью, а мы напоминаем, что у нее уже есть 11-летняя Эва Габо Андерсон и 4-летняя Дашиэл Иден Йовович-Андерсон от режиссера Пола Андерсона.

К сожалению, у Миллы Йовович случились преждевременные роды 2 года назад, когда она была уже на 4 месяце беременности. Поэтому ее семья так переживает в этот раз.

Ранее сеть взбудоражила новость, что солистка НеАнгелов Слава Каминская беременна.