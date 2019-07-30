Слава Каминская беременна

30 июля 2019, 17:28

Слава Каминская заинтриговала поклонников видео в сторис, на котором демонстрирует округлый живот.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instegam

Певица Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем Эдгаром, отдыхает в Греции, и веселится во всю.

Слава опубликовала в своем Instagram Stories видео, на котором выпячивает живот, и делает вид, что она беременна.

На первом ролике в лифте она в леопардовом платье выпячивает вперед живот, снимая себя в зеркале и говорит: "Слава Каминская беременна, да?".

На другом ролике она решила поснимать себя в номере также в зеркале в лифчике также выгибаясь и демонстрируя живот.

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"Ну да, ребята, вот так", - говорит она, крутясь перед зеркалом, но перед тем, как выключить видео еще слышно, как она смеется.

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот
Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

Всем сразу стало понятно, что Слава шутит - ведь, во-первых, это в ее стиле, во-вторых, уже на следующих роликах, где она позирует у бассейна нет никакой речи о беременном животе.

Слава Каминская прикидывается беременной смотреть онлайн видео:

Слава Каминская шутит, что она беременна смотреть онлайн видео:​​​​​​​

Ранее Слава и Вика сняли клип До и после, который по смыслу посвящен разводу Славы и Эдгаром.

До этого Слава усиленно публиковала горячие фото, как бы показывая, что теряет ее муж после развода.

Сам же Эдгар показал блондинку в своей постели после того, как они со Славой стали жить отдельно.

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