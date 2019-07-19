До и после: Слава Каминская рассказала о расставании с мужем в новом клипе

Слава Каминская и Вика Смеюха: До и после / Instagram

Группа НеАнгелы презентовали трек До и После, который раскрывает романтическую историю.

НеАнгелы рассказывают о расставании женщины с любимым, что вызвало у фанатов закономерную ассоциацию с разводом Славы Каминской.

"У каждого свое До и После. До - это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а После всегда остается история, которую мы создаем и которая создает нас. Мое После стало смыслом моей жизни, которого не было До! Мое После подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать заветное слово "Мама"! Мое До подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение", - призналась в Instagram Слава.

Заставка для трека – тоже завуалированное доказательство того, что лирическая песня посвящена именно разводу Славы и Эдгара Каминских. На фото певица предстала одна, в белой перчатке, которая прикрывает руку, где должно быть обручальное кольцо.

К слову, музыку и текст песни написал Леонид Басович.

До и после текст песни

Я сегодня буду пить алкоголь

И заброшу все свои дела

Чтоб хоть как-то забыть эту боль

Чтоб она меня с ума не свела

Я сегодня буду до утра

Собирать себя по частям

Я сегодня буду свое вчера

Разрезать тупым ножом напополам

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит

Я сегодня буду много курить

Удалять тебя в сети из друзей

Вот еще бы в голове тебя убить

Но ты крепко держишься в ней

Завтра снова будет как вчера

Только новое число в календаре

Моя память как самый злейший враг

Будет снова долбить о тебе

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит

До после Слава Каминская смотреть онлайн клип:

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