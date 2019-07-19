До и после: Слава Каминская рассказала о расставании с мужем в новом клипе

Солистка НеАнгелов Слава Каминская тяжело переживает развод с мужем Эдгаром, и даже выпустила песню к этому событию.
Группа НеАнгелы презентовали трек До и После, который раскрывает романтическую историю.
НеАнгелы рассказывают о расставании женщины с любимым, что вызвало у фанатов закономерную ассоциацию с разводом Славы Каминской.
"У каждого свое До и После. До - это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а После всегда остается история, которую мы создаем и которая создает нас. Мое После стало смыслом моей жизни, которого не было До! Мое После подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать заветное слово "Мама"! Мое До подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение", - призналась в Instagram Слава.
Заставка для трека – тоже завуалированное доказательство того, что лирическая песня посвящена именно разводу Славы и Эдгара Каминских. На фото певица предстала одна, в белой перчатке, которая прикрывает руку, где должно быть обручальное кольцо.
К слову, музыку и текст песни написал Леонид Басович.
До и после текст песни
Я сегодня буду пить алкоголь
И заброшу все свои дела
Чтоб хоть как-то забыть эту боль
Чтоб она меня с ума не свела
Я сегодня буду до утра
Собирать себя по частям
Я сегодня буду свое вчера
Разрезать тупым ножом напополам
На до и после
Раскололся мир
На до и после
Засмотрела до дыр фото
Где мы с тобой вместе
Бывает ведь вот как
На до и после
Раз и навсегда
На до и после
Между нами теперь волны
Но глупое сердце все еще помнит
Я сегодня буду много курить
Удалять тебя в сети из друзей
Вот еще бы в голове тебя убить
Но ты крепко держишься в ней
Завтра снова будет как вчера
Только новое число в календаре
Моя память как самый злейший враг
Будет снова долбить о тебе
На до и после
Раскололся мир
На до и после
Засмотрела до дыр фото
Где мы с тобой вместе
Бывает ведь вот как
На до и после
Раз и навсегда
На до и после
Между нами теперь волны
Но глупое сердце все еще помнит
До после Слава Каминская смотреть онлайн клип:
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