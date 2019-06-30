Брошенная Слава Каминская показала Эдгару, что он потерял

30 июня 2019, 15:47

Слава Каминская оценила по достоинству творчество украинской группы KAZKA, и под их новую песню показала мужу все, что он потерял, когда решил разводится.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Пока Эдгар Каминский публикует фото с любимой женщиной в постели, Слава решила сделать ролик под песню группы KAZKA, который показывает, что ее муж потерял.

Слава опубликовала новое видео в своем Instagram, добавив при этом в комментариях легендарную фразу из фильмов Голливуда.

"Все персонажи, которые появляются в этом ролике придуманные. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми - случайное совпадение", - написала она,не забывая при этом добавить смайлики, чтобы все точно все поняли.

Кстати, поклонники в соцсети большей частью поняли, что это было. Но некоторое все же переспрашивали.

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Первый комментарий оставила группа KAZKA, члены которой тоже поняли и оценили поступок Славы.

"Вот и клип для песни снят", "Это все конечно очень печально... одно дело когда чувак козел, другое когда нормальный, и которого любишь... и у которого что-то там бэмкнуло", - пишут в комментариях.

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

А одна из поклонник спросила у Славы, к чему песня: "я бы хотела узнать почему вы начали петь песни группы"KAZKA"", на что Слава ответила: "потому что это новая песня Казки))) и не более". Но другие подписчики написали, что "потому что больно ей".

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

Слава Каминская сделала ролик на песню группы KAZKA Гімн сміливих дівчат:

Ранее муж Славы Каминской показал блондинку в своей постели.

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Эдгар Каминский Слава Каминская Группа Kazka новости шоу бизнеса
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