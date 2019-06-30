"С любимой женщиной": Муж Славы Каминской показал блондинку в своей постели

Эдгар Каминский, который уже второй раз подал на развод со Славой, показал утреннее фото с блондинкой в постели, и это не его жена.
Эдгар Каминский, который уже второй раз подал на развод со Славой Каминской, поделился милым фото с самой главной женщиной в его жизни.
Эдгар Каминский умилил соцсети снимком с дочкой Лаурой.
"Наше утро", - написал он под снимком.
На фото он с Лаурой валяется в постели и делает сэлфи. Девочка удачно скрутила губы уточкой, чем стала еще больше похожа на маму.
Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого милого снимка.
"Копия вашей тещи", "Прям маленькая Слава", "А губочки уже знает как в трубочку сворачивать", "Папина", "В постели с любимой женщиной", "Да, малышка на маму похожа и манеры ее".
Напомним, весть о разводе Славы Каминской и Эдгара появилась почти месяц назад - запись о суде появилась в базе Подольского суда в Киеве. Это уже второй раз, когда Эдгар подает на развод - прошлый раз год назад он забрал заявление.