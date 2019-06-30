"С любимой женщиной": Муж Славы Каминской показал блондинку в своей постели

Эдгар Каминский / Instagram

Эдгар Каминский, который уже второй раз подал на развод со Славой Каминской, поделился милым фото с самой главной женщиной в его жизни.

Эдгар Каминский умилил соцсети снимком с дочкой Лаурой.

"Наше утро", - написал он под снимком.

На фото он с Лаурой валяется в постели и делает сэлфи. Девочка удачно скрутила губы уточкой, чем стала еще больше похожа на маму.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого милого снимка.

Эдгар Каминский / Instagram

"Копия вашей тещи", "Прям маленькая Слава", "А губочки уже знает как в трубочку сворачивать", "Папина", "В постели с любимой женщиной", "Да, малышка на маму похожа и манеры ее".

Эдгар Каминский / скриншот

Эдгар Каминский / скриншот

Напомним, весть о разводе Славы Каминской и Эдгара появилась почти месяц назад - запись о суде появилась в базе Подольского суда в Киеве. Это уже второй раз, когда Эдгар подает на развод - прошлый раз год назад он забрал заявление.