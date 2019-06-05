Слава Каминская / Instagram

Солистка НеАнгелов Слава Каминская может развестись с Эдгаром уже через неделю - 12 июня. Об этом свидетельствуют записи на сайте Подольского районного суда Киева.

Несмотря на счастливый брак, полный любви и нежностей, воспитывающие двоих детей Каминские решили разводиться. Причем, заявление подал именно Эдгар.

Эдгар и Слава Каминские разводятся / Screenshot

Кстати, это не первый раз - проблем в браке Каминских появились давно, потому что в том же реестре есть неудовлетворенный иск о разводе на полгода раньше - 3 декабря 2018.

Эдгар и Слава Каминские разводятся / Screenshot

Неизвестно, что именно стало причиной развода - ведь пара растит двоих детей - сына Леонарда и дочь Лауру. Пока не зарегистрировано заявление по поводу места проживания детей, существует вероятность, что супруги смогли полюбовно договориться об их воспитании.

Слава Каминская разводится с мужем / Instagram

Пока Эдгар не комментирует событие, Слава Каминская опубликовала в Instagram загадочный пост с грустным смайликом.

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