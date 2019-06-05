Невеста Тимати Анастасия Решетова беременна

Официально: Анастасия Решетова беременна / Instagram

О беременности Анастасии Решетовой начали ходить слухи еще осенью 2018, но по-настоящему округленный живот девушка показала только в начале июня 2019, тем самым официально подтвердив, что Тимати скоро снова станет папой.

Будущие родители снялись в фотосессии, и опубликовали ее в Instagram. Кроме округлого живота Анастасии, фанаты заметили огромное обручальное кольцо на ее пальце - так что, похоже, пара приняла решение узаконить свои отношения.

Анастасия Решетова и Тимати/ Instagram

Незадолго до публикации фото, Анастасия сделала stories, где покрутилась перед зеркалом в курточке, якобы пытаясь скрыть живот.

Анастасия Решетова и Тимати / Instagram

Кстати, о беременности Решетовой уже проговорились Алена Шишкова - мать дочери Тимати Алисы. А до этого и подруга Решетовой Ханна, которая не более полугода назад стала мамой намекнула, что вскоре Анастасии нужно будет дарить коляску.

Анастасия Решетова и Тимати / Instagram

До этого на беременность намекала мать Решетовой - Симона Юнусова, которая заявила, что Алиса хочет сестричку.

Анастасия Решетова и Тимати / Instagram

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов рассекретили место и время проведения свадьбы, которую открадывали из-за беременности и родов.