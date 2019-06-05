Регина Тодоренко рассекретила место свадьбы

Регина Тодоренко назвала место и время свадьбы/ Instagram

Регина Тодоренко и Влад Топалов дали долгожданное интервью изданию InStyle, в котором поделились подробностями предстоящей свадьбы.

Как оказалось, мероприятие пройдет ни много ни мало - в Италии, вот только пара еще не определилась с точным местом проведения - то ли Сорренто, то ли Тоскана. Влад Топалов полностью переложил решение по этому вопросу на свою половинку - ведь это ее праздник.

В то же время, Регина Тодоренко призналась, что отец ее ребенка поставил одно условие - чтобы в месте проведения свадьбы можно было с комфортом разместить 60 приглашенных гостей.

"Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не имеют в своем распоряжении нужное количество свободных номеров", - отметила невеста.

Не удивительно, ведь свадьба запланирован на июль.

Только месяц назад Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов - тогда фанаты пришли в настоящий восторг.

Напомним, Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года родила ребенка, которого они с мужем назвали Михаилом.