"Еще немного дряблая": Регина Тодоренко показала фигуру после родов без фотошопа

Регина Тодоренко показала фигуру спустя 5 месяцев после родов / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, показала неотредактированное фото своей фигуры спустя 5 месяцев после родов.

Снимком в бикини с пляжа Турции Тодоренко поделилась на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что хотела отфотошопить свои неидеальные ляжки и бока, но ее от этого отговорил ее супруг Влад Топалов.

"Еще немного дряблая, но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, еще и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой Анны Седоковой. Но слова мужа "я люблю тебя любую" остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мире чувство - безусловную любовь", - написала ведущая.

Влад под фото оставил очень трогательное признание в любви своей жене – он написал, что восхищается тем, как Регина быстро пришла в форму после родов, и тем, как она тяжело работает над собой.

"Ты - самая красивая женщина на планете! Даже не думай что-то менять! Я в восторге от твоей фигуры! От твоего тела! Я преклоняюсь перед тобой за то, как ты быстро пришла в форму! Как тяжело ты для этого работаешь! Я тебя уважаю за это, ценю и люблю в тысячу раз больше, чем вчера! Но все же меньше, чем завтра", - написал Топалов.

Отметим, что после родов артистка похудела на 18 килограмм, и фанаты стали восхищаться формами Тодоренко. Кто-то из девушек даже признался, что такой потрясающей фигуры у них не было даже до родов.

"Ничего себе дряблая! Вы прям вдохновляете рожать, если после этого можно так выглядеть", - отметила vselenska_ya.

"Я искренне не понимаю, где лишний жир", - считает gulnarachinakaeva.

"Где ляжки!? Какие бока!? Регина, слушай мужа", - написала kisune4ka.

"Я думаю, что половина женщин хотели бы так "дрябло" выглядеть после родов!!! И я в их числе", - призналась dune_ohota.

"У меня такой фигуры даже до беременности не было", - поделилась veprintseva_elizaveta.

Регина Тодоренко показала фигуру без фотошопа / instagram.com/reginatodorenko

Ранее муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП.